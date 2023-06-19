На Одещині правоохоронці затримали посадовців Держпродспоживслужби та фітосанітарної лабораторії, які вимагали гроші за експорт зерна. Про це 19 червня повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, ексначальниця управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, заступник начальника ДУ "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія" разом із трьома посередниками навмисно вказували наявність шкідників у зерні. Таким чином, експортерам доводилось платити 0,4 долара за кожну тонну зерна для отримання фітосанітарного сертифіката для вивозу продукції. Отримані кошти підозрювані переводили як оплати за неіснуючі послуги. За час своєї діяльності їм вдалося отримати понад 45 тисяч доларів.

Наразі чотирьом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі п'ять млн грн для кожного, ще двом – цілодобовий домашній арешт. Їм інкриміновано зловживання владою або службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.

Гроші та печатки, знайдені в підозрюваних. Фото: Офіс генерального прокрора

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