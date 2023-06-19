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Пляж, на якому втонула 12-річна дівчинка у Первомайському, офіційно не відкривали — міськрада
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Пляж, на якому втонула 12-річна дівчинка у Первомайському, офіційно не відкривали — міськрада

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Пляж, на якому втонула 12-річна дівчинка у Первомайському, офіційно не відкривали — міськрада

У Первомайській громаді немає жодного пляжу, який офіційно відкритий для купання. Ставок, де 18 червня потонула 12-річна дівчина, не облаштований для відпочинку людей.

Про це Суспільне Харків розповів перший заступник Первомайського міського голови Антон Орєхов.

За його словами, дівчина перебувала в бабусі, на став пішла без її дозволу.

"Попередньо, була на ставку з підлітками. Поліція з'ясовує усі обставини. Це місце не дозволене для купання. У нас у громаді немає водойм, офіційно дозволених для купання. Немає пристосованих водойм. Це не місця масового відпочинку людей, ніхто не дає гарантії, що там безпечно. У місцях, де люди можуть самі йти купатися, висять знаки купання заборонено. Цей пляж розташований на території Первомайського", — сказав Орєхов.

Поліція Харківської області розслідує смерть дитини як нещасний випадок.

"Зі слів свідків, 12-річна дівчина пішла під воду під час плавання. Очевидці витягли дитину на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося", — сказано у повідомленні.

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