На Харківщині потонула 12-річна дитина

Вдень 18 червня в одному зі ставків у Первомайському на Харківщині потонув підліток.
За даними облуправління ДСНС Харківщини, йдеться про 12-річну дівчину.
"Надзвичайна подія трапилась на місцевому ставку з народною назвою "Сиваш". Там під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка", — повідомляє ДСНС.
Рятувальники кажуть, що люди намагались врятувати дитину, проте вона померла до того, як її вдалося витягнути з води.
Причини та обставини смерті дитини встановлює поліція.
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