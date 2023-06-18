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На Харківщині потонула 12-річна дитина
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На Харківщині потонула 12-річна дитина

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На Харківщині потонула 12-річна дитина

Вдень 18 червня в одному зі ставків у Первомайському на Харківщині потонув підліток.

За даними облуправління ДСНС Харківщини, йдеться про 12-річну дівчину.

"Надзвичайна подія трапилась на місцевому ставку з народною назвою "Сиваш". Там під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка", — повідомляє ДСНС.

Рятувальники кажуть, що люди намагались врятувати дитину, проте вона померла до того, як її вдалося витягнути з води.

Причини та обставини смерті дитини встановлює поліція.

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