Негода на Хмельниччині призвела до знеструмлень громад

Злива та пориви вітру вночі призвели до незначних відключень в електромережах Хмельницької області, масові знеструмлення та пошкодження електромереж відсутні.

Про це повідомляє Хмельницькобленерго.

За інформацією енергетиків, станом на 10:50 19 червня зафіксовані поодинокі відключення на рівні напруги 0,4 кВ в електромережах Хмельницького міського РЕМ, Теофіпольського, Старокостянтинівського, Новоушицького, Летичівського, Красилівського, Ізяславського та Дунаєвецького районів електромереж. "Енергетики здійснюють необхідні аварійно-відновлювальні роботи та прогнозують їх завершення до кінця робочого дня", — йдеться у повідомленні.

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