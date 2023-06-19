У Хмельницькому на будівництві стався нещасний випадок

Вранці 19 червня у Хмельницькому на будівництві багатоповерхівки по вулиці Ранковій, 2Б стався нещасний випадок.

Це Суспільному підтвердила речниця Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.

Близько 10:00 на будівництві багатоповерхівки на вулиці Ранковій, 2Б очевидці спостерігали автівки "швидкої допомоги", пожежні та поліції. Фото від читачів Суспільне Хмельницький.

З її слів, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Паспорт будівництва багатоповерхівки на вулиці Ранковій, 2Б у Хмельницькому. Фото: Суспільне Хмельницький.

За попередньою інформацією, під час виконання будівельних робіт обірвалася монтажна "люлька", в якій перебували люди. Є травмовані.

Оновлено 12:13

Каретами "швидкої допомоги" з будівництва на вулиці Ранковій, 2Б у Хмельницькому було ушпиталено п'ятеро людей, прокоментувала Суспільному виконуюча обов'язки директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Чубенко.

"Всі п'ятеро живі, госпіталізовані до лікарні з травмами середньої важкості", — повідомила Чубенко.

Оновлено 13:40

За фактом нещасного випадку на будівництві багатоквартирного житлового будинку по вулиці Ранковій, 2Б, під час якого травмувалося п'ятеро людей, поліція порушила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, повідомила Суспільному Хмельницький начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Винним особам може загрожувати до восьми років в'язниці.

Оновлено 14:00

Надзвичайна подія сталася під час утеплення новобудови на вулиці Ранковій, 2Б між п’ятим і шостим поверхами, повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Повідомлення до Служби порятунку, за їхньою інформацією, надійшло о 09:00 від очевидців.

"З монтажного ліфта випав один з будівельників, ще четверо інших травмувалися. Разом із медиками надзвичайники транспортували 18-річного постраждалого до "швидкої". Всім іншим потерпілим була надана меддопомога з подальшою госпіталізацією до Хмельницької обласної лікарні", — йдеться у повідомленні ДСНС області.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці, додають у головному управлінні ДСНС в Хмельницькій області.

Оновлено 16:30

Хто винен в аварії й травмуванні працівників, з’ясує комісія в складі правоохоронців, представників профспілок, пенсійного фонду та управління держпраці, розповів перший заступник центрально-західного міжрегіонального управління держпраці Олександр Малюзін.

"Для з'ясування обставин є 15 робочих днів. Якщо є необхідність проведення якихось експертиз, термін розслідування продовжується до отримання всіх необхідних матеріалів розслідування. Вже після розслідування зможемо дати більш детальні коментарі, що за ситуація сталася, хто винен і що призвело саме до настання цього нещасного випадку", — сказав Олександр Малюзін.

За його словами, роботодавець протягом години телефоном мав повідомити управління Держпраці про інцидент, та цього не зробив. На банері біля будівництва написано: генпідрядник — товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельний альянс груп", де на звернення кореспондентки Суспільного Хмельницький телефоном обіцяли скомунікувати з керівництвом. Станом на 16:30 18 червня цього не сталося. Суспільне Хмельницький готове надати можливість генпідряднику висловити своє бачення події.

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