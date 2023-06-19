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На Донеччині загинув боєць з Івано-Франківщини Василь Тимків
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На Донеччині загинув боєць з Івано-Франківщини Василь Тимків

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На Донеччині загинув боєць з Івано-Франківщини Василь Тимків
Фото: Facebook/Zhanna Tabanets

16 червня 2023 року на Донеччині загинув боєць з Івано-Франківщини Василь Тимків. Про смерть воїна на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Калуської райдержадміністрації Жанна Табанець.

Василь Тимків народився у 1972 році, проживав у селі Підмихайля Новицької громади. Чоловік служив стрільцем у Збройних силах України.

"Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, боєць завжди житиме у наших серцях. Він поклав своє життя на вівтар рідної держави", — написала Жанна Табанець.

Боєць загинув внаслідок танкового обстрілу.

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