П'ятихатки Запорізької області звільнили 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 2-й окремий стрілецький батальйон. Відео із деокупованого населеного пункту опублікували на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
"Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси і зброю", — зазначили військові на відео.
Що відомо про звільнення П'ятихаток:
19 червня у своєму Тelegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення П'ятихаток Запорізької області. Військові просунулися на 7 км на Таврійському напрямку.
"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки", — йдеться в повідомленні.
Загалом на Таврійському напрямку українські захисники просунулися до 7 км та звільнили 113 кв. км.
"На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10125 вогневих завдання. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", — зазначає посадовиця.
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