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П'ятихатки звільнили 128-ма гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 2-й окремий стрілецький батальйон
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П'ятихатки звільнили 128-ма гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 2-й окремий стрілецький батальйон

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П'ятихатки звільнили 128-ма гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 2-й окремий стрілецький батальйон
Фото ілюстративне: Закарпатська 128-ма бригада | Facebook

П'ятихатки Запорізької області звільнили 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада та 2-й окремий стрілецький батальйон. Відео із деокупованого населеного пункту опублікували на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси і зброю", — зазначили військові на відео.

Що відомо про звільнення П'ятихаток:

19 червня у своєму Тelegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення П'ятихаток Запорізької області. Військові просунулися на 7 км на Таврійському напрямку.

"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки", — йдеться в повідомленні.

Загалом на Таврійському напрямку українські захисники просунулися до 7 км та звільнили 113 кв. км.

"На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10125 вогневих завдання. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", — зазначає посадовиця.

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