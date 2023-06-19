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Пуски ракет з гелікоптера, мінометні та артобстріли — під вогнем з території РФ опинилися 11 громад Сумщини
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Пуски ракет з гелікоптера, мінометні та артобстріли — під вогнем з території РФ опинилися 11 громад Сумщини

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Вночі та вранці 19 червня російські військові здійснили 20 обстрілів громад Сумщини. Усього зафіксовано 112 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилося 11 територіальних громад області, повідомили в ОВА.

Попередньо — без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

Які громади були під обстрілами

  • Новослобідська громада: був здійснений авіаційний удар — пуски трьох ракет з гелікоптера, 3 вибухи.
  • Великописарівська громада: мінометний обстріл - 23 вибухи та гранатометний обстріл з СПГ-9 - 4 вибухи.
  • Середино-Будська громада: був обстріл зі ствольної артилерії - 10 вибухи та мінометів - 6 влучань.
  • Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл - 3 влучання.
  • Білопільська громада: був артилерійський обстріл - 5 влучань та мінометний обстріл - 13 влучань.
  • Дружбівська громада: російські військові обстріляли громаду зі ствольної артилерії - 3 вибухи.
  • Зноб-Новгородська громада: 15 мін скинули солдати РФ на територію громади.
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії – 3 влучання.
  • Миропільська громада: вогонь вівся з мінометів - 10 вибухів та САУ - 4 вибухи.
  • Глухівська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії - 3 влучання.
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл - 7 влучань.

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