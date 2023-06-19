Вночі та вранці 19 червня російські військові здійснили 20 обстрілів громад Сумщини. Усього зафіксовано 112 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилося 11 територіальних громад області, повідомили в ОВА.
Попередньо — без людських втрат та руйнувань інфраструктури.
Які громади були під обстрілами
- Новослобідська громада: був здійснений авіаційний удар — пуски трьох ракет з гелікоптера, 3 вибухи.
- Великописарівська громада: мінометний обстріл - 23 вибухи та гранатометний обстріл з СПГ-9 - 4 вибухи.
- Середино-Будська громада: був обстріл зі ствольної артилерії - 10 вибухи та мінометів - 6 влучань.
- Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл - 3 влучання.
- Білопільська громада: був артилерійський обстріл - 5 влучань та мінометний обстріл - 13 влучань.
- Дружбівська громада: російські військові обстріляли громаду зі ствольної артилерії - 3 вибухи.
- Зноб-Новгородська громада: 15 мін скинули солдати РФ на територію громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії – 3 влучання.
- Миропільська громада: вогонь вівся з мінометів - 10 вибухів та САУ - 4 вибухи.
- Глухівська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії - 3 влучання.
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл - 7 влучань.
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