Позивний "Мавік": як тероборонівці Харківщини приручили ворона на лінії фронту

На позиціях бійців Харківського батальйону 113-ї бригади Сил територіальної оборони оселився ворон. Птах вже кілька місяців мешкає з українськими захисниками фактично на лінії зіткнення — до окопів росіян близько кілометра.

"Мавік" на позиції

Військові знайшли ворона близько трьох місяців тому у полі, розповідає боєць 113 батальйону тероборони з позивним "Майор".

"Як кажуть, їх батьки у віці пів року виштовхують і вони живуть самі по собі. Якраз поряд були наші хлопці, підібрали, обігріли, погодували. І він звик до нас, тут з нами й живе", — говорить "Майор".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Більшість часу ворон проводить поруч з військовими.

"З першого дня він нікуди не тікав, завжди тут. З нами. Потім вже тижні три тому почав трішки літати. Зараз може облітати посадку, вертається все одно. Взимку жив, як не холодно було, то на вулиці. Ночував у бліндажі. Нині вже тепло, дощу немає. Сьогодні ночував на гілці. Його улюблені місця — на трубі сидіти або на горбі", — "Майор" вказує на димохід від буржуйки, який виходить з бліндажа.

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Бійці дали птаху позивний "Мавік".

"Як дрони, "Мавік" в нас використовують у розвідці або нанесенні противнику ураження за допомогою ВОГів чи гранат. Ми ж і думали, що схопив — там кігті такі добрячі! На голову чи на плече сяде, може і залишити сліди якісь. І тому гранати він втримати зміг би, мабуть. Може, навчимо його на ворогів скидати гранати, але поки що замалий", — розмірковує жартома боєць "Майор".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Разом з тим гранату від "Мавіка" бійці ховають, щоб птах не завдав собі шкоди.

"Та десь щось з боєкомплекту стягне. З озброєння пістолет може потягнути. Він такий, досить міцний. Тягає пляшку з водою легко, завалить п'ятилітрову без проблем", — говорить "Майор".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Також "Мавік" час від часу може стягнути у бійців капці, шкарпетки, кепку та інші особисті речі захисників.

"Клюв такий міцний, що за палець може вхопити — мало не буде. Воду пробиває. Пак соку за два рази пробиває наскрізь. Намагаємося не залишати ніякі речі, затягне — потім не знайдеш. Є в нього окремі місця, де він ховає і їжу, і те, що йому сподобалося", — розповідає "Майор".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

"Міг би бути розвідником або диверсантом"

Під час вибухів ворон залишається на позиції з бійцями, говорить військовий: "Та не дуже реагує, трішки починає метушитися. Але не ховається особливо. Як справжній військовий — не дуже лякається".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

"Міг би, мабуть, розвідником бути. Або ж диверсантом. Оскільки він і нам тут диверсії маленькі робить, я гадаю, ворогу б точно, якщо навчити, міг би робити диверсії", — розмірковує "Майор" про "можливу" військову спеціальність ворона.

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Інших тварин, які намагалися підійти до позицій, "Мавік" одразу проганяє: "Це його ареал, де він живе, і не дає нікому іншому заходити сюди. Собак не бачив, а котів — ганяє".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Харчується "Мавік" разом з бійцями: "Тушкованка, сосиски, сир, хліб, вода. Картопля, як залишається. Чим нас годують, тим і ми годуємо".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Птах любить проявляти свій характер, говорить "Майор": "Такий кумедний, норовливий. Робить, що йому захочеться. Ти йому кажеш не роби, а він все одно буде робити своє. Те, що йому цікаво і що приносить йому пташине задоволення".

Ворон "Мавік" оселився на позиціях українських військових. Харківщина, червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

У разі ротації побратими вже мають кілька варіантів, що робити з пернатим.

"Була в хлопців пропозиція. Є люди, які займаються кинутими тваринами. І якщо нас звідси заберуть, ми ж не зможемо його з собою забрати. Тому є люди, які зможуть його забрати, в приватному секторі живуть. З тваринами. І можуть утримувати деякий час. А там підросте і може до природного життя повернеться", — сподівається "Майор".

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