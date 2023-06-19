На Полтавщині із водойм витягли тіла двох людей: що відомо

У Полтавському районі у водоймах потонули двоє людей. Їхні тіла виявили та витягли 18 червня. Про це Суспільному повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.
Що відомо про нещасний випадок на воді у Полтаві
У місцевому ставку на вулиці Зоряній у Полтаві плавали двоє чоловіків. Як пояснила Світлана Рибалко, один із них зник під водою. Його тіло виявили та витягли працівники міської рятувально-водолазної служби.
Що відомо про нещасний випадок на воді поблизу Котельви
Поблизу селища Котельва біля водойми відпочивала компанія людей, яка й помітила, що немає одного із чоловіків. Його знайшли працівники обласної рятувально-водолазної служби, розповіла Світлана Рибалко. З’ясували, що потопельник 1995-го року народження.
Причини смерті обох людей з’ясовуватимуть під час судово-медичної експертизи.
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