Кияни просять заборонити передчасне відправлення транспорту — петиція

Кияни вимагають від міських депутатів встановити контроль над дотриманням водіями розкладу руху пасажирських перевезень наземним громадським транспортом, яке здійснює комунальне підприємство "Київпастранс". А також закріпити фінансове покарання водія у разі відправлення від зупинки раніше графіку. Про це йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що на сайті КП "Київпастранс" розміщений чіткий графік руху відправлення з певних зупинок на маршруті та прибуття на них. З огляду на можливі затори на маршруті можуть допускатися запізнення транспорту, але відправлення раніше графіка — недопустиме.

"Логіка наступна: пасажир прийшов на зупинку вчасно, автобус запізнюється на 5 хв — можна почекати, автобус поїхав 5 хв тому — на нього вже аж ніяк не встигнути, а інтервали на деяких маршрутах можуть сягати 30-50 хв",— каже автор петиції Андрій Янішевський.

За його словами, відхилення 1-3 хв, про які говорить "Київпастранс" не відповідають дійсності — транспорт може відправлятись на 5-10 хвилин раніше. Зупинка транспорту під час тривог може вносити зміни в рух транспорту, але відправлення раніше графіка спостерігається не лише після тривоги, зауважується у тексті петиції.

Що відомо про роботу міського транспорту у Києві під час дії воєнного стану

Із першого серпня минуло го року, за рішенням Ради оборони Києва, наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятимуть рух у безпечному місці. Пасажири після того, як пролунає сирена, не повинні залишатися на зупинках транспорту, а прямувати до найближчого укриття.

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Люди, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Платити повторно за проїзд не потрібно.

Метрополітен під час повітряної тривоги не здійснює перевезення наземними ділянками та закриває роботу станцій відкритого типу. Підземні станції працюють, зокрема, як укриття.

Із 22 травня Рада оборони міста Києва оновила правила руху транспорту під час оголошення повітряної тривоги. Наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття