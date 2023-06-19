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У Чернігові зіткнулися мікроавтобус та сміттєвоз: одного з водіїв вивільняли рятувальники
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У Чернігові зіткнулися мікроавтобус та сміттєвоз: одного з водіїв вивільняли рятувальники

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У Чернігові зіткнулися мікроавтобус та сміттєвоз: одного з водіїв вивільняли рятувальники
ФОТО: ГУ ДСНС у Чернігівській області

19 червня о 7:52 у Чернігові на вулиці Івана Мазепи, 19 зіткнувся сміттєвоз та мікроавтобус Mercedes. Водія мікроавтобуса затисло. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник ГУ ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко.

"Водія мікроавтобуса затисло уламками машини. Його вирізали працівники ДСНС", — сказав Івченко.

Водія мікроавтобуса вивільняли рятувальники: у Чернігові сталася ДТП на вулиці Мазепи
Рятувальники вивільняли водія мікроавтобуса. ФОТО: ГУ ДСНС у Чернігівській області

Водія мікроавтобуса вивільняли рятувальники: у Чернігові сталася ДТП на вулиці Мазепи
Водія мікроавтобуса вивільняли рятувальники. ФОТО: ГУ ДСНС у Чернігівській області

Як повідомила Суспільному речниця патрульної поліції області Руслана Стрикаль, сміттєвоз їхав правою смугою, потім різко почав змінювати смугу руху, в результаті чого й сталося зіткнення з мікроавтобусом.

"Водій мікроавтобуса отримав забої. Його з місця ДТП доправили до лікарні, однак згодом він покинув заклад у задовільному стані. Наразі поліція відкрила провадження на водія сміттєвоза за статтею 124.Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

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