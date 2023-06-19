19 червня о 7:52 у Чернігові на вулиці Івана Мазепи, 19 зіткнувся сміттєвоз та мікроавтобус Mercedes. Водія мікроавтобуса затисло. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник ГУ ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко.

"Водія мікроавтобуса затисло уламками машини. Його вирізали працівники ДСНС", — сказав Івченко.

Рятувальники вивільняли водія мікроавтобуса. ФОТО: ГУ ДСНС у Чернігівській області

Водія мікроавтобуса вивільняли рятувальники. ФОТО: ГУ ДСНС у Чернігівській області

Як повідомила Суспільному речниця патрульної поліції області Руслана Стрикаль, сміттєвоз їхав правою смугою, потім різко почав змінювати смугу руху, в результаті чого й сталося зіткнення з мікроавтобусом.

"Водій мікроавтобуса отримав забої. Його з місця ДТП доправили до лікарні, однак згодом він покинув заклад у задовільному стані. Наразі поліція відкрила провадження на водія сміттєвоза за статтею 124.

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