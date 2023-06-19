19 червня о 7:52 у Чернігові на вулиці Івана Мазепи, 19 зіткнувся сміттєвоз та мікроавтобус Mercedes. Водія мікроавтобуса затисло. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник ГУ ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко.
"Водія мікроавтобуса затисло уламками машини. Його вирізали працівники ДСНС", — сказав Івченко.
Як повідомила Суспільному речниця патрульної поліції області Руслана Стрикаль, сміттєвоз їхав правою смугою, потім різко почав змінювати смугу руху, в результаті чого й сталося зіткнення з мікроавтобусом.
"Водій мікроавтобуса отримав забої. Його з місця ДТП доправили до лікарні, однак згодом він покинув заклад у задовільному стані. Наразі поліція відкрила провадження на водія сміттєвоза за статтею 124.Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
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