На війні загинув старший сержант з Івано-Франківщини Іван Данів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської міської ради.
Як йдеться в дописі, Іван Данів жив у селі Дем'янів Бурштинської громади. На фронті чоловік служив старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Іван Данів загинув 13 червня 2023 року поблизу села Берестове Донецької області.
Чоловікові був 41 рік.
Прощання із загиблим бійцем відбудеться 19 червня об 11:00 в Бурштині, у Палаці культури "Прометей".
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