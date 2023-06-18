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Двом вірянам УПЦ з Хмельниччини повідомили про підозру в колабораціонізмі
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Двом вірянам УПЦ з Хмельниччини повідомили про підозру в колабораціонізмі

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Двом вірянам УПЦ з Хмельниччини повідомили про підозру в колабораціонізмі
Збори біля Свято-Покровського кафедрального собору в Хмельницькому 2 травня 2023 року. Фото: Суспільне Хмельницький.

СБУ повідомила про підозру ще двом прихильникам "руского міра", вірянам УПЦ (МП) з Хмельниччини, які публічно виправдовували російську агресію.

Про це повідомили в управлінні СБ України в Хмельницькій області.

За інформацією СБУ, в травні цього року, під час стихійного зібрання громадян поблизу Свято-Покровського кафедрального собору у Хмельницькому, підозрювані відкрито заявляли, що Росія є миролюбною країною і, мовляв, не Путін розпочав війну, а самі українці.

"Вони публічно висловлювавали кремлівські наративи про те, що окупанти "прийшли захищати Крим та Донбас", який "Украина бомбит 8 лет", а також закликали до підтримки рішень і дій держави-агресора та збройних формувань РФ. Крім того, підозрювані схвалювали ворожі ракетні обстріли Хмельниччини й намагались дискредитувати українських захисників", — йдеться у повідомленні СБУ.

Як інформують у відомстві, встановлено, що один із фігурантів – охоронець вказаного храму, 61-річний уродженець Молдови, який раніше відбував покарання за тяжкі злочини. Інший – безробітний 36-річний хмельничанин, який теж не раз притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насилля та хуліганські дії.

"Ініційовані у межах кримінального провадження експертизи підтвердили, що у висловлюваннях зловмисників наявні заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини її території.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозри за колабораційну діяльність", — повідомляють в управлінні СБУ у Хмельницькій області.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Що відомо про збори біля Свято-Покровського кафедрального собору

  • Другого квітня у соцмережах з'явилось відео в описі до якого зазначено, що у Хмельницькому священники УПЦ(МП) у Свято-Покровському кафедральному соборі побили військового.
  • Того ж дня близько 15:00 поблизу собору, де сталась бійка, зібралось близько 50 людей. Вони хотіли почути пояснення, чому вранці у соборі побили військового, тож спілкуалися із священниками та вірянами УПЦ.

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