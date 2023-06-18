На Івано-Франківщині поліцейські розшукують 9-річну Вероніку Богданюк

Прикарпатські поліцейські розшукують 9-річну Вероніку Богданюк із селища Кути Косівського району, що на Івано-Франківщині. Дівчинка приблизно о 15:00 18 червня 2023 року вийшла з дому та досі не повернулася, повідомляють на Facebook-сторінці поліції області.

Вероніка Богданюк народилася у 2013 році.

Прикмети дівчинки:

Зріст — 150 см, худорлявої статури, волосся — чорне, середньої довжини, на підборідді — родимка.

Вероніка Богданюк була одягнена в коричневі джинси, білу майку та коричневу накидку, мала із собою парасолю чорного кольору.

Якщо вам відомо про перебування дівчинки, поліцейські просять зателефонувати на лінію "102" або повідомити відділ ювенальної превенції поліції в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, (096)1350454.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube