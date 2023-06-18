У МЗС висміяли заяву Пєскова про "демілітаризацію України"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що РФ нібито "багато в чому виконала задачу демілітаризації України".

"Пєсков: Задача демілітаризації фактично "багато в чому виконана". Усе менше і менше Україна свою зброю використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу", — написав Кулеба у Facebook.

Також міністр заявив, що чекає "наступних серій", коли Україна буде членом ЄС та НАТО, а також поверне Крим.

"У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", — написав глава МЗС.

Кулеба, звертаючись до міжнародних партнерів, також додав, що головне — не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України, адже "життя без сучасної Росії можливе".

Напередодні, 17 червня, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що завдання РФ з "демілітаризації" України нібито вже багато в чому виконано.

"Фактично це завдання багато в чому виконано. Дедалі менше і менше своєї зброї Україна використовує. І все більше і більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу", — заявив тоді Пєсков, передає російське агенство ТАСС.

Крім того, прессекретар російського президента сказав, що країни НАТО під керівництвом США нібито дедалі більше "влазять" у "конфлікт".