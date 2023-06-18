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У Хмельницькому відбувся благодійний забіг на підтримку ЗСУ з фарбами холі
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У Хмельницькому відбувся благодійний забіг на підтримку ЗСУ з фарбами холі

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У Хмельницькому відбувся благодійний забіг на підтримку ЗСУ з фарбами холі
Благодійний забіг на підтримку ЗСУ з фарбами холі у Хмельницькому. 18 червня 2023 рік. Фото: Хмельницька міська рада..

Сьогодні. 18 червня, у Хмельницькому відбувся благодійний забіг «Ukraine Run» на підтримку українських захисників. У ньому взяли участь більше 200 спортсменів.

Про це повідомляє Хмельницька міська рада.

За інформацією міськради, сьогоднішній захід був не лише масовим, але й яскравим, адже проходив з фарбами холі.

У Хмельницькому відбувся благодійний забіг на підтримку ЗСУ з фарбами холі
Спортсмени бігли три дистанції - на 1,5 та 10 км. Фото: Хмельницька міська рада.

"Учасники забігу отримали заряд позитиву та зробили гарну справу — задонатили на допомогу Збройним силам України. Понад 200 спортсменів долали три дистанції — на 1 км, 5 км та 10 км. Діти бігли 100 та 500 метрів. Траса пролягла вздовж парку Молодіжного та парку імені Чекмана", — йдеться у повідомленні міськради.

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