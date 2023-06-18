У Сумах стартував бейсбольний сезон

У Сумах розпочався бейсбольний сезон. У першому матчі суперниками сумським “Ravens” стали “Соколи” з Чернівців. Більше дізнавалися журналісти Суспільного.

Пані Ірина вболівальниця зі стажем. Колись, на початку дев’яностих, її діти шили бейсбольне знаряддя з її шкіряного плаща.

“Не тільки з мого плаща. Із курток також. І моїх, і сусідів, і родичів. І всіх гравців. Батьки і матері в шоці були, але ми всі змирились. Бейсбол існує і продовжує існувати”, - говорить вболівальниця Ірина Каравай.

Син пані Ірини – Роман Каравай нині тренує сумський клуб “Ravens”. Команда лише у 2023 році стартує на всеукраїнському рівні.

Фото: Суспільне Суми

“Думаю, що це буде експериментальний бейсбол для них. Але вони вже грали з нами товариські матчі тут, на нашому майданчику. І показували досить щільний результат. Так що чекаємо несподіванку”, - каже тренер БК “Ravens” Роман Каравай.

Костянтин Пєшков з родини бейсболістів. Його батько грає у бейсбол та тренує юних спортсменів. У цьому році у команді-новачку стартує і Костянтин.

“В першу чергу я очікую дуже гарних емоції, класного відчуття гри. Щоб ми з хлопцями все ж таки змогли перемогти та показати результат”, - зазначає бейсболіст БК “Ravens” Костянтин Пєшков.

Фото: Суспільне Суми

У першому матчі сезону у суперники сумським “Ravens” дістались “Соколи” з Чернівців.

“Чекаємо, однозначно, перемог. Я думаю, гарної гри, чесної гри. І удачі для всіх. Якомога менше травм, менше тривог”, - каже тренер БК “Соколи” Андрій Костащук.

“У Сумах ми вперше. Хочеться побачити рівень інших команд. Ми були в першій лізі давно, ми були у вищій лізі. Хочеться побачити конкуренцію, хочеться, щоб була гарна гра”, - говорить бейсболіст БК “Соколи” Богдан Стахера.

Перша гра сезону виявилась позитивною для бейсболістів з Чернівців. Юних сумчан вони перемогли з рахунком 18:3. Крім того, у перший ігровий день вони з рахунком 9:0 обіграли “Воронів”, а у другий поступились донецькому “East Side” (5:6). “Ravens” обіграли донеччан (6:0) та програли “Воронам” (8:12). “East Side” обіграв сумських “Воронів” (6:3).

У підсумку, після першого туру у таблиці лідирує “East Side”. Нижче розташувались “Соколи”, “Ворони” та “Ravens”.

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