У Хмельницькому планують збудувати новий міст за понад 100 мільйонів гривень

У Хмельницькому може з'явитися новий міст, який з'єднає обласний центр з селом Олешин, яке входить до Хмельницької міської громади. Орієнтовна вартість такого будівництва — більше 100 мільйонів гривень.

Про це пишуть журналісти місцевого телеграм-каналу "Інфозябра".

За їхньою інформацією, хмельницька влада має намір делегувати державній установі "Служба місцевих доріг Хмельниччини" повноваження замовника будівництва моста через річку Південний Буг в мікрорайоні Гречани у Хмельницькому. Про це свідчить відповідний проєкт рішення Хмельницької міської ради.

Також місцева влада передасть дорожникам проєктно-кошторисну документацію на будівництво моста для організації торгів та виконання робіт.

"За даними з власних джерел, новий міст буде розрахований на дві смуги для руху авто, два тротуари і дві велодоріжки. Він з’єднає Хмельницький з селом Олешин, яке входить до міської громади. Орієнтовна вартість будівництва – понад 100 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні журналістів "Інфозябри".

За їх інформацією, наразі на майданчику ProZorro є тендера, які провело управління комунальної інфраструктури міської ради. Зокрема, 260 тисяч гривень витратили на розробку робочого проєкту, 92,7 тисяч гривень — на інженерно-геодезичні та вишукувальні роботи, 100 тисяч гривень — на проведення експертизи проєктної документації.

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