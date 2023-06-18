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У Хмельницькому планують збудувати новий міст за понад 100 мільйонів гривень
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У Хмельницькому планують збудувати новий міст за понад 100 мільйонів гривень

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У Хмельницькому планують збудувати новий міст за понад 100 мільйонів гривень
Міст на вулиці Грушевського — найновіший у Хмельницькому. Він був збудований на початку 2000-х років як шляхопровід, який мав розвантажити рух транспорту в центрі міста. . Фото: Суспільне Хмельницький.

У Хмельницькому може з'явитися новий міст, який з'єднає обласний центр з селом Олешин, яке входить до Хмельницької міської громади. Орієнтовна вартість такого будівництва — більше 100 мільйонів гривень.

Про це пишуть журналісти місцевого телеграм-каналу "Інфозябра".

За їхньою інформацією, хмельницька влада має намір делегувати державній установі "Служба місцевих доріг Хмельниччини" повноваження замовника будівництва моста через річку Південний Буг в мікрорайоні Гречани у Хмельницькому. Про це свідчить відповідний проєкт рішення Хмельницької міської ради.

Також місцева влада передасть дорожникам проєктно-кошторисну документацію на будівництво моста для організації торгів та виконання робіт.

"За даними з власних джерел, новий міст буде розрахований на дві смуги для руху авто, два тротуари і дві велодоріжки. Він з’єднає Хмельницький з селом Олешин, яке входить до міської громади. Орієнтовна вартість будівництва – понад 100 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні журналістів "Інфозябри".

За їх інформацією, наразі на майданчику ProZorro є тендера, які провело управління комунальної інфраструктури міської ради. Зокрема, 260 тисяч гривень витратили на розробку робочого проєкту, 92,7 тисяч гривень — на інженерно-геодезичні та вишукувальні роботи, 100 тисяч гривень — на проведення експертизи проєктної документації.

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