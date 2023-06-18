Станом на 18 червня 2023 року зафіксовано 240 випадків, коли європейські соціальні служби відбирали українських дітей у людей, з якими перебували неповнолітні. Переважно такі випадки стаються через відмінності у законодавствах.

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Ти як?" розповіла представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова.

"Можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім'ї", — пояснила Суслова.

Вона зазначила, що такі випадки виникають переважно через недопрацювання з боку України, адже людей потрібно повідомити про нюанси законодавства тієї чи іншої країни.

"Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали, дві речі – правову допомогу і переклад. Тому що далі, щоб вони могли представляти свої інтереси в суді, вони мають мати адвоката і перекладача", — зауважила представниця Омбудсмана.

Суслова також наголосила, що у випадках проблем з європейськими соціальними службами громадяни України для отримання відповідної підтримки мають звертатися до консульського відділу, а також до Офісу уповноваженого з прав людини.