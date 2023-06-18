ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів
СПОРТРегіони

В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В Івано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У змаганнях взяли участь 272 спортсмени з різних областей. Переможцем чемпіонату стала команда зі Львова. Друге місце вибороли спортсмени із Житомира. На третьому — івано-франківські легкоатлети, розповів у коментарі Суспільному керівник департаменту молодіжної політики й спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко.

В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Спортсмени змагалися у стрибках, метанні, багатоборстві та бігу.

"Тут не визначають переможців в окремих видах легкоатлетичних програм, винятково командна боротьба. Тому кожна область намагається якомога краще виступити. 17 червня спортсмени з Івано-Франківська добре показали себе в командних забігах в чотири етапи по 100 м. Хлопці та дівчата потрапили до призової трійки. Сьогодні вони змагаються в завершальному виді програми на чотири етапи по 400 м", — говорить Матешко.

В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів
Керівник департаменту молодіжної політики й спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Учасниця команди з Івано-Франківська Сніжана Джичко, яка займається легкою атлетикою п'ять років, брала участь в забігу на 200 м. Дівчина каже: це — її улюблена дистанція.

"Я біжу її із захопленням, з натхненням перемогти. Сьогодні реально дуже хороший результат — 25,90 с. Я думаю, якщо ще потренуватися – буде кращий результат. Вже виступала на чемпіонатах України. А на чемпіонатах Європи ще не була, але сподіваюся, що і це буде з часом", — розповідає Сніжана Джичко.

В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Головний тренер збірної України з резерву В'ячеслав Тиртишник говорить, що ці змагання — один з етапів відбору до збірної команди України на чемпіонат Європи серед юніорів, який відбудеться у серпні 2023 року в Ізраїлі.

В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Хлопці й дівчата мають показати певні результати. До участі в чемпіонаті Європи допускаються люди, які показали нормативи, встановлені Європейською асоціацією. Ті спортсмени, які їх виконують, вже є кандидатами на участь у змаганнях. До команди на чемпіонат Європи входять приблизно 30-35 спортсменів. Тут серед учасників таких 10 людей точно є", — каже В'ячеслав Тиртишник.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
Четверо спортсменів з Луганшини представлять Україну на Європейських іграх
У Сумах розіграли кубок "Незламні"
Кубок "Незламні" розіграли у Сумах
23 спортсмени з Дніпропетровщини представлятимуть Україну на Європейських іграх: хто вони й в яких видах змагатимуться
23 спортсмени з Дніпропетровщини представлятимуть Україну на Європейських іграх: хто вони й в яких видах змагатимуться
На початок