В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів

В Івано-Франківську відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У змаганнях взяли участь 272 спортсмени з різних областей. Переможцем чемпіонату стала команда зі Львова. Друге місце вибороли спортсмени із Житомира. На третьому — івано-франківські легкоатлети, розповів у коментарі Суспільному керівник департаменту молодіжної політики й спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Спортсмени змагалися у стрибках, метанні, багатоборстві та бігу.

"Тут не визначають переможців в окремих видах легкоатлетичних програм, винятково командна боротьба. Тому кожна область намагається якомога краще виступити. 17 червня спортсмени з Івано-Франківська добре показали себе в командних забігах в чотири етапи по 100 м. Хлопці та дівчата потрапили до призової трійки. Сьогодні вони змагаються в завершальному виді програми на чотири етапи по 400 м", — говорить Матешко.

Керівник департаменту молодіжної політики й спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Учасниця команди з Івано-Франківська Сніжана Джичко, яка займається легкою атлетикою п'ять років, брала участь в забігу на 200 м. Дівчина каже: це — її улюблена дистанція.

"Я біжу її із захопленням, з натхненням перемогти. Сьогодні реально дуже хороший результат — 25,90 с. Я думаю, якщо ще потренуватися – буде кращий результат. Вже виступала на чемпіонатах України. А на чемпіонатах Європи ще не була, але сподіваюся, що і це буде з часом", — розповідає Сніжана Джичко.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Головний тренер збірної України з резерву В'ячеслав Тиртишник говорить, що ці змагання — один з етапів відбору до збірної команди України на чемпіонат Європи серед юніорів, який відбудеться у серпні 2023 року в Ізраїлі.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Хлопці й дівчата мають показати певні результати. До участі в чемпіонаті Європи допускаються люди, які показали нормативи, встановлені Європейською асоціацією. Ті спортсмени, які їх виконують, вже є кандидатами на участь у змаганнях. До команди на чемпіонат Європи входять приблизно 30-35 спортсменів. Тут серед учасників таких 10 людей точно є", — каже В'ячеслав Тиртишник.

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