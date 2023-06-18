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На Хмельниччині оголосили штормове попередження
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На Хмельниччині оголосили штормове попередження

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На Хмельниччині оголосили штормове попередження
Над містом уже збираються темні хмари. Хмельницький, 18 червня, 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький.

Штормове попередження оголосили на Хмельниччині сьогодні, 18 червня. До кінця дня та завтра, 19 червня, протягом дня в області очікують сильні дощі та грози.

Про це повідомили у Хмельницькому обласному центру з гідрометеорології.

"До кінця дня 18 червня та протягом доби 19 червня на Хмельниччині грози, місцями сильний дощ, град та шкальний вітер 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні метеорологів.

В області оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

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