На Хмельниччині оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на Хмельниччині сьогодні, 18 червня. До кінця дня та завтра, 19 червня, протягом дня в області очікують сильні дощі та грози.

Про це повідомили у Хмельницькому обласному центру з гідрометеорології.

"До кінця дня 18 червня та протягом доби 19 червня на Хмельниччині грози, місцями сильний дощ, град та шкальний вітер 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні метеорологів.

В області оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

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