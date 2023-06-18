На війні загинув закарпатець Ярослав Сич

На війні загинув боєць 128-ї Закарпатської бригади Ярослав Сич. Про це повідомили на сторінці Великий Березний-online у Facebook. Прощання з бійцем відбудеться у понеділок 19 червня.

У повідомленні йдеться, що солдат Ярослав Сич загинув під час виконання бойового завдання 13 червня 2023 року у селі Новоданилівка, Оріхівського району Запорізької області.

Панахиду за загиблим проведуть 19 червня о 14:00 на площі перед адмінбудівлею у селищі Великий Березний. Похорон відбудеться того ж дня у греко-католицькому храмі селища.

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