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Удар по цивільній автівці ПТКР "Корнет" на Харківщині: стали відомі імена загиблих волонтерів
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Удар по цивільній автівці ПТКР "Корнет" на Харківщині: стали відомі імена загиблих волонтерів

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Удар по цивільній автівці ПТКР &quot;Корнет&quot; на Харківщині: стали відомі імена загиблих волонтерів
Волонтери Світлана Клименко та Юрій Головін, які загинули внаслідок удару РФ по їхній автівці. Фото: Золочівська селищна рада/Facebook

17 червня внаслідок влучання російської протитанкової керованої ракети загинули золочівські волонтери Світлана Клименко та Юрій Головін.

Імена загиблих оприлюднили на Facebook-сторінці Золочівської селищної ради.

Волонтери везли до села Гур'їв Козачок харчі, повідомили у раді: "Протитанкова керована ракета не залишила жодного шансу на життя. Авто спалахнуло миттєво, Клименко Світлана Василівна 1970 року народження і Головін Юрій Миколайович 1981 року народження загинули на місці".

Останки загиблих змогли забрати близько 21:00, розповів Суспільне Харків очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

"Там небезпечно: таке місце, що добре проглядається з боку російського кордону. Якби хтось раніше приїхав, росіяни б це бачили й могли б ще раз накрити вогнем", — сказав він.

гур'їв козачок
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Що відомо про загибель золочівських волонтерів 17 червня

Російські військові 17 червня влучили ракетою в автомобіль, що рухався до села Гур'їв Козачок в Богодухівському районі.

"О 10:00 внаслідок обстрілу з ПТКР "Корнет" біля села Гур’їв Козачок загинули жителі селища Золочів 42-річний чоловік та 53-річна жінка, вони волонтери. Прямим влучанням знищено автомобіль Renault", — сказав у коментарі Суспільне Харків Віктор Коваленко.

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