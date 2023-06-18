17 червня внаслідок влучання російської протитанкової керованої ракети загинули золочівські волонтери Світлана Клименко та Юрій Головін.

Імена загиблих оприлюднили на Facebook-сторінці Золочівської селищної ради.

Волонтери везли до села Гур'їв Козачок харчі, повідомили у раді: "Протитанкова керована ракета не залишила жодного шансу на життя. Авто спалахнуло миттєво, Клименко Світлана Василівна 1970 року народження і Головін Юрій Миколайович 1981 року народження загинули на місці".

Останки загиблих змогли забрати близько 21:00, розповів Суспільне Харків очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

"Там небезпечно: таке місце, що добре проглядається з боку російського кордону. Якби хтось раніше приїхав, росіяни б це бачили й могли б ще раз накрити вогнем", — сказав він.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Що відомо про загибель золочівських волонтерів 17 червня

Російські військові 17 червня влучили ракетою в автомобіль, що рухався до села Гур'їв Козачок в Богодухівському районі.

"О 10:00 внаслідок обстрілу з ПТКР "Корнет" біля села Гур’їв Козачок загинули жителі селища Золочів 42-річний чоловік та 53-річна жінка, вони волонтери. Прямим влучанням знищено автомобіль Renault", — сказав у коментарі Суспільне Харків Віктор Коваленко.

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