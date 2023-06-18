На Одеських міських пляжах провели моніторинг води

З Одеських пляжів взяли проби води та провели дослідження на наявність паразитів та завислих речовин станом на 17 червня. Про це повідомили в Одеській міській раді.

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, проби збирали на пляжах "Ланжерон", "Лузанівка", 10 ст. Великого Фонтану та "Аркадія". Там знайшли виділені яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди), а також ооцисти криптоспоридій.

Також, за інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, у відібраних пробах морської води на пляжі «Ланжерон» зафіксоване перевищення завислих речовин у 1,4 рази, солоність нижче норми у 2,4 рази. У відібраних пробах на 16 станції Великого Фонтану солоність води також нижче норми у 2,4 рази.

У міськраді додали, що санепідситуація знаходиться на постійному контролі, а питна вода повністю відповідає всім вимогам і є безпечною.

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