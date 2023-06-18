Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини

Про те, що стане батьком вчетверте, Олександр Хомюк дізнався торік у березні, вже у військовій частині. Розповідає: до війська пішов добровольцем. Дружині сказав, що викликали повісткою. Нині служить кухарем в одній з військових частин Національної гвардії України.

"Холодильники у нас тут є для м’яса, для риби. Маємо варення, закрутки. Що по нормі солдату належить, те отримуємо. Їздимо кожних два тижні в частину, отримуємо продукти. Готуємо і на двокамфортній плиті, коли треба більше - розпалюємо польову кухню ", — так розповідає про свою службу кухарем Нацгвардії 44-річний Олександр Хомюк.

Коли потрібно готувати для понад сотні бійців, військовий кухар Олександр Хомюк розпалює польову кухню. Фото: Суспільне Хмельницький.

26 лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем служити в ЗСУ. Каже, дружині сказав, що викликали до війська повісткою.

"Додому мені повістка не приходила. Дружина, щоб взнала, і оце зараз, як взнає, то мене приб’є. Але тоді, коли дізнався про повномасштабний напад Росії, треба було, хотілося щось робити. Хлопці мої всі йшли до війська, куми, знайомі. І я подумав, а я що, гірший від усіх чи що. З дружиною я давно познайомився, та одружився в 30 років. А знаю її вже років 25. Приглядалися одне до одного десь років з вісім, а потім одружилися. Працювали на одній роботі — я в майстерні з ремонту взуття, а вона в ательє швачкою", — розповідає Олександр.

Військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Хомюк. Фото: Суспільне Хмельницький.

Перша донька Вікторія у подружжя Хомюків народилася 5 березня 2013 року. У серпні наступного року народилася друга донька — Поліна.

"А потім пройшло трохи часу, наважилися на третю дитину. Дуже хотів сина. У 2019 у нас таки вийшло, з'явився на світ хлопчик, назвали Олегом. А четвертий син Андрійко народився вже під час війни, у жовтні минулого року. Пологи в дружини важкі були, робили кесаревий розтин. Я вже тоді в частині служив", — каже багатодітний батько.

Усі четверо дітей багатодітного батька-військовослужбовця Олександра Хомюка. Фото: Суспільне Хмельницький.

Олександр Хомюк прибув до військової частини Нацгвардії 28 лютого 2022 року. Кухарем, каже, стати не прагнув.

"Але так мій старшина мене "оприділив". Коли записував, куди направляють на службу, він написав олівцем у військовому квитку — кухар. Чому так, я й сам не знаю, можливо, треба було штат забити", — говорить Олександр.

Насправді куховарити він любить і вміє давно. Каже, життя навчило.

"Я все приготувати можу. Що хлопці хочуть, те я їм і готую. Каші, супи, борщ, м'ясо смажене, варене, тушковане, рибу", — розповідає військовий кухар.

Війна війною, а обід - за розкладом: військовий кухар Олександр Хомюк подає обід для товаришів по службі. Фото: Суспільне Хмельницький.

Його побратими, з якими разом служить, про свого кухаря відгукуються добре. Кажуть, якби Олександр нормально не готував, то кухарем у частині не був би точно.

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