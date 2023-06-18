ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини
ЛЮДИЗСУРегіони

Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини
44-річний батько чотирьох дітей Олександр Хомюк під час служби кухарем у Нацгвардіії України. Фото: Суспільне Хмельницький.

Про те, що стане батьком вчетверте, Олександр Хомюк дізнався торік у березні, вже у військовій частині. Розповідає: до війська пішов добровольцем. Дружині сказав, що викликали повісткою. Нині служить кухарем в одній з військових частин Національної гвардії України.

"Холодильники у нас тут є для м’яса, для риби. Маємо варення, закрутки. Що по нормі солдату належить, те отримуємо. Їздимо кожних два тижні в частину, отримуємо продукти. Готуємо і на двокамфортній плиті, коли треба більше - розпалюємо польову кухню ", — так розповідає про свою службу кухарем Нацгвардії 44-річний Олександр Хомюк.

Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини Олександра Хомюка
Коли потрібно готувати для понад сотні бійців, військовий кухар Олександр Хомюк розпалює польову кухню. Фото: Суспільне Хмельницький.

26 лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем служити в ЗСУ. Каже, дружині сказав, що викликали до війська повісткою.

"Додому мені повістка не приходила. Дружина, щоб взнала, і оце зараз, як взнає, то мене приб’є. Але тоді, коли дізнався про повномасштабний напад Росії, треба було, хотілося щось робити. Хлопці мої всі йшли до війська, куми, знайомі. І я подумав, а я що, гірший від усіх чи що. З дружиною я давно познайомився, та одружився в 30 років. А знаю її вже років 25. Приглядалися одне до одного десь років з вісім, а потім одружилися. Працювали на одній роботі — я в майстерні з ремонту взуття, а вона в ательє швачкою", — розповідає Олександр.

Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини Олександра Хомюка
Військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Хомюк. Фото: Суспільне Хмельницький.

Перша донька Вікторія у подружжя Хомюків народилася 5 березня 2013 року. У серпні наступного року народилася друга донька — Поліна.

"А потім пройшло трохи часу, наважилися на третю дитину. Дуже хотів сина. У 2019 у нас таки вийшло, з'явився на світ хлопчик, назвали Олегом. А четвертий син Андрійко народився вже під час війни, у жовтні минулого року. Пологи в дружини важкі були, робили кесаревий розтин. Я вже тоді в частині служив", — каже багатодітний батько.

Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини Олександр Хомюк
Усі четверо дітей багатодітного батька-військовослужбовця Олександра Хомюка. Фото: Суспільне Хмельницький.

Олександр Хомюк прибув до військової частини Нацгвардії 28 лютого 2022 року. Кухарем, каже, стати не прагнув.

"Але так мій старшина мене "оприділив". Коли записував, куди направляють на службу, він написав олівцем у військовому квитку — кухар. Чому так, я й сам не знаю, можливо, треба було штат забити", — говорить Олександр.

Насправді куховарити він любить і вміє давно. Каже, життя навчило.

"Я все приготувати можу. Що хлопці хочуть, те я їм і готую. Каші, супи, борщ, м'ясо смажене, варене, тушковане, рибу", — розповідає військовий кухар.

Пішов до війська і став кухарем: історія багатодітного батька з Хмельниччини Олександра Хомюка
Війна війною, а обід - за розкладом: військовий кухар Олександр Хомюк подає обід для товаришів по службі. Фото: Суспільне Хмельницький.

Його побратими, з якими разом служить, про свого кухаря відгукуються добре. Кажуть, якби Олександр нормально не готував, то кухарем у частині не був би точно.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
&quot;Знаю про чотири таких випадки&quot;. Кропивничанин звернувся в поліцію з приводу пошкодженої машини
"Знаю про чотири таких випадки". Кропивничанин звернувся в поліцію з приводу пошкодженої машини
Тату з віршем Шевченка і зустріч коханої у війську: історія волинського бійця ТРО
Тату з віршем Шевченка і зустріч коханої у війську: історія волинського бійця ТРО
У Прилуках два дні не вивозили сміття із контейнерних майданчиків: що кажуть комунальники
У Прилуках два дні не вивозили сміття із контейнерних майданчиків: що кажуть комунальники
На початок