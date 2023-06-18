У Чернівецькій області завершилися триденні патріотичні змагання "Сокіл" ("Джура"), у них взяли участь майже сотня хлопців та дівчат з різних громад області. Команди ділилися на рої, змагалися у стрільбі, стройовій підготовці, надавали домедичну допомогу та показували навички виживання в екстремальних умовах.

Перемогла команда з Хотина – вона представлятиме Буковину на всеукраїнському турі гри у Львові. Суспільне Чернівці побувало на змаганнях, розповідаємо, для чого їх організовують та про мотивацію дітей брати участь у випробуваннях.

"Душу Богові, життя Україні, честь собі!" – девіз обласної гри "Джура". Команди-рої змагались у понад десяти випробуваннях. На конкурсі "Ватра" вони піснею, танцем чи театралізованим дійством представляли свій рій, також демонстрували стройову підготовку, каже головний суддя гри Віталій Мельничук. Перетягували линву, показували навички орієнтування на місцевості та поводження зі зброєю. Крім цього, військові навчали дітей бойових навичок.

"Показуємо, як проходить штурм та захоплення будівлі, мінування та розмінування території. Крім цього, розповідаємо дітям про наших героїв: учасників АТО та повномасштабної війни, а також, що Росія – дійсно ворог нашої держави", – каже голова міжнародного координаційного центру ветеранів війни Сергій Іленкуца.

Гру проводять впродовж року: спочатку учасники змагаються на рівні школи, потім громади. Переможці випробувань представляють область на всеукраїнській грі, каже директорка обласного департаменту освіти й науки Оксана Сакрієр.

"Це етнічна традиція про підготовку та вміння виживати в екстремальних умовах. Ми завжди наголошуємо, що не вчимо дітей вбивати. Ми вчимо дітей відчувати свою країну, знати свою історію, бути готовим й здатним захищати свою країну".

Відкриття гри. Фото: Суспільне Чернівці

"Ця гра нас згуртує"

Учасниця команди "Хотинські козаки" Анна Николюк мріяла долучитися до змагань вже декілька років, однак через карантин та початок повномасштабного вторгнення такої змоги не було. Каже, гра подобається своїм патріотизмом та відчуттям відданості Україні.

До гри готувалися менш як два місяці, бо наставник команди був на війні. Останні два тижні перед змаганнями тренувалися щодня з дев'ятої ранку до п'ятої вечора.

"Наш виховник – вчитель історії. Він брав участь у бойових діях й, на жаль, отримав поранення. Коли повернувся з фронту, погодився відновити "Джуру". Ми розбирали й збирали автомат, займалися стрільбою, довго готувалися до конкурсу "Ватра", стройової пісні", – ділиться Анна.

Костянтин Гладкий – представник команди Сокирянського ліцею "Веселий кіш". Його команда здобула перемогу на районних змаганнях "Джури" й з такою ж мотивацією їхали на обласні випробування.

"Це цікава гра, у ній багато фізичних та розумових навантажень. Взагалі, подобається спати в палатках. Напевно, найбільше люблю марширування – там пов'язана вся команда й потрібно спільно все робити", – розповідає хлопець.

Представлення однієї з команд. Фото: Суспільне Чернівці

Три дні учасники живуть у наметах. Фото: Суспільне Чернівці

За словами Костянтина, команда менш як місяць щодня готувалася до змагань. Готували учнів вчителі фізкультури та захисту України. З ними збиралися на місцевому стадіоні – там натягували мотузки, бігали, а також вчилися надавати медичну допомогу.

"Ця гра нас згуртує. Хочу з усіма познайомитися, щоб в останній день хоч і не плакати, але сумувати про те, що вже їдемо".

У Клішковецькій громаді дітей до змагань разом з колегою готував вчитель фізкультури Олег Горобець. Каже, у школі дітей опитували, хто бажає взяти участі у "Джурі", орієнтувалися на учнів, які фізично підготовлені та зможуть взяти участь у конкурсі "Впоряд".

"Вийшло так, що бажання взяти участь у грі виявили спортсмени та учні, які найкраще вчаться. Діти дуже зацікавлені. Найбільше їх згуртовує військовий вишкіл. Найважче для дітей – конкурс "Впоряд", це стройова підготовка з піснею. Ми на ньому більше акцентували під час підготовки", – пригадує наставник.

На думку Горобця, гра "Джура" потрібна, бо виховує в дітях майбутніх захисників.

На змаганнях учасники демонструють навички поводження зі зброєю. Фото: Суспільне Чернівці

Фото: Суспільне Чернівці

"Оцінюємо командний дух"

Віталій Мельничук проводить змагання з 2014 року та є головним суддею гри. За його словами, під час гри найважливіше – об'єднати команди "в одну дружню родину", а учасників оцінює першочергово за їхній командний дух.

"Коли кажуть, що гуртом ми – сила, це доводить до того, що ми непереможні. Коли відчувається робота в команді й учасники не поодинокі, тоді звертаємо увагу на те, наскільки вони згуртовані. Маємо виховати патріотів, які будуть любити Україну", – розповідає суддя.

Хто переміг на змаганнях "Джура"

На змаганнях перемогла команда "Хотинські козаки", повідомили на Facebook-сторінці обласної ради. Вони здобули призові місця у більшості конкурсів. Друге місце зайняли учні з Берегомету, третє – з Вовчинця. Команда-переможець представлятиме Чернівецьку область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться 15-18 липня у Львівській області.

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