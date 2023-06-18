Як стрес, тривале перебування у бомбосховищах та підвалах впливають репродуктивне здоров’я жінок і чоловіків, а також як підтримувати свій стан під час повномасштабної війни – розповіла кандидатка медичних наук, гінекологиня і репродуктологиня із Сум Галина Петрова.

Повномасштабне вторгнення, стрес та вплив на репродуктивне здоров'я

- Якими Ви пригадуєте перші тижні повномасштабного вторгнення?

- Ми вийшли всі на роботу, у нас була жінка, у якої була середина протоколу стимуляції (стимуляція яєчників - ред.) Ми вимушені були припинити цю стимуляцію. Чоловік військовий, прикордонник. Він йшов із нашої клініки, він був уже у формі. Ще одна жінка їхала у цей час у Харків на пункцію яйцеклітин. Це дуже відповідальний момент. Вона бачила, як був підрив у Климентовому моста. Вона не доїхала до Харкова і вже не могла повернутися до Сум, якимись лісами вона їхала. Повний живіт у неї був цих яйцеклітин — це майже загрозливий стан життю. Дуже багато було жінок, які завагітніли напередодні 24 лютого, де було перенесення ембріонів. І вже 25, 26 лютого надсилали позитивні тести на вагітність. Це був такий бальзам на душу. Ми працювали весь час, не припиняли роботу з 24 лютого до сьогоднішнього дня ми кожного дня працюємо.

- Як стрес впливає на наше репродуктивне здоров’я і наскільки можлива здорова вагітність під час війни?

- Стрес має дуже негативні наслідки на репродуктивне здоров’я жінок, на менструальну функцію, на здатність завагітніти і потім виношувати вагітність. Підвищується рівень гормонів стресу, який пригнічує рівень жіночих гормонів.

З 24 лютого до жовтня 2021 року в Україні завагітніли близько 150 тисяч жінок. З 24 лютого по жовтень 2022 року завагітніли тільки 58 тисяч. Якщо не заважати, перебіг вагітності завжди добрий. Стресовий фактор впливає, але природа настільки захищає жінку і майбутнє маля, що зазвичай більшість вагітностей протікає фізіологічно без ускладнень і жінки самостійно народжують.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

- Після повномасштабного вторгнення як змінилася кількість пацієнтів, які приходять планувати вагітність?

- Деякий час дійсно було зниження, а потім дуже багато пар прийшли ті, що відкладали, думали на потім. Вони зараз звертаються і планують вагітність, бо розуміють, що часу може виявитись, що вже немає, життя непередбачуване і треба робити зараз.

За інформацією відділу медичної статистики обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань, за 2022 рік на Сумщині народилися 4307 дітей. Це майже на 25 % менше, ніж у 2021 році.

Коли "час народжувати" та що таке "відкладена вагітність"

- Чи є вікові характеристики? Тобто, у якому віці найчастіше люди звертаються за допомогою репродуктологів?

- Зараз багато сперечаються, що є проблеми і у молодших людей. Але ми звикли, що є такий часовий відрізок — 30 років. Раніше було 25, у 27 вже ставили клеймо у пологовому будинку. Сумно було жінці. Зараз немає такої градації, але звернутися до лікаря і дізнатися, скільки ще залишилося часу, варто. Якщо зараз інші плани, немає можливості, є таке поняття "відкладене материнство". Приміром, жінка 30 років зберігає свої яйцеклітини, а завагітніти вже потім. Якщо вона навіть у 40 захоче це зробити, це будуть яйцеклітини 30-річної жінки. І "відкладене материнство" ми можемо пропонувати, коли жінка зберігає свої яйцеклітини, якщо це онкофертильність. Якщо онкологічні захворювання і попереду важке лікування, наслідки хімієтерапії, якщо можуть загинути ці статеві клітини – вона зберігає їх, проходить лікування і далі у неї зберігається шанс народити здорову дитину.

- Як часто жінки і чоловіки мають відвідувати гінеколога, уролога?

- Ми зараз про людей, які не мають якихось конкретних скарг. Для себе жінка має намагатися приходить один раз на рік, певні аналізи здаються взагалі один раз на 3 роки. Це мазок на злоякісні клітини. Чоловікам теж треба проходити, просто для себе хоча б один раз на рік. Хоча б до сімейного лікаря.

Планування вагітності та "клонування українців"

- Наскільки сьогодні поширене планування вагітності?

- Кожного дня пари звертаються з питань планування вагітності і майже кожного дня приходять пари, які вже втомилися чекати вагітності і хочуть пришвидшити цей процес шляхом ЕКО.

- Як правильно планувати? Чи є якісь чіткі поради?

- Якщо не настає вагітність протягом року до 30 років без вживання контрацепції і після 30 років протягом пів року не настає вагітність – це привід звернутися до репродуктолога і почати виявляти хоча б причину, чому не настає вагітність. А так – звичайне статеве життя без обмежень. Насолоджуйтесь, наскільки це можливо в сучасних умовах, життям і вагітність настане. І шкідливі звички… якщо вони є – безумовно від них відмовлятися.

- Скільки може пройти часу від першого візиту і до позитивного результату?

- Якщо все добре і немає запиту на ЕКО – пару місяців, якщо є запит на ЕКО – це 2-4 місяці і пологи 9 місяців. Це якщо пара хоче співпрацювати, бачить мету, вона буде працювати, прислухатися порад лікаря.

- Сьогодні зростає кількість людей із безпліддям? Можливо, стрес може на це вплинути?

- Стрес впливає, змінюється рівень жіночих гормонів. Жінки теж на фронті, вони перебувають в умовах, некомфортних для організму. Це переохолодження, перегрівання, вплив токсичних речовин з бойового устаткування, і неправильний режим дня, харчування. Це впливає просто на жіноче здоров’я, на репродуктивне здоров’я, на гормональний фон. І те ж саме стосується чоловіків, вони також на фронті, вони, на жаль, гинуть. Гине цвіт нації, генетичний матеріал. Чоловіки також отримують поранення й інколи, навіть якщо чоловік лишається живим, він втрачає здатність мати дітей.

Стали частими випадки, коли військові приходять до таких клінік репродуктивного здоров’я, аби заморозити свій матеріал і продовжити свій рід. Так, ми одні із перших, наша клініка таке розпочала. І ми засвітилися у Скабєєвої на шоу, що ми клонуємо українців. Ми просимо чоловіків, ми робимо це безкоштовно – зберігати свій матеріал до завершення бойових дій. Бо навіть, якщо будуть тяжкі поранення, чоловік зможе мати власну дитину і насолоджуватись батьківством.

Як підтримати своє репродуктивне здоров'я

- Чи є стандартний набір аналізів, обстежень, які потрібні для того, аби контролювати репродуктивне здоров’я і загальну картину?

- Потрібно робити інколи УЗД, навіть якщо немає планів зараз, ви можете визначити, скільки у вас часу для розв'язання цих питань. І просто звичайний загальний аналіз крові ви робите і все. Інших стандартних обстежень не існує, бо кожному – своє обстеження.

УНІАН

- Які щеплення можна робити?

- Наскільки я знаю, є щеплення від вірусу папіломи людини. Закликаю робити ці щеплення. На жаль, вони не входять до календаря щеплень обов’язкових. Це тільки на розсуд батьків. І якщо батьки сучасні, то вони роблять ці щеплення дівчаткам, але потрібно робити і хлопчикам.

- Коли потрібно робити щеплення від ВПЛ?

- До початку статевого життя. ВПЛ – це один із найрозповсюдженіших вірусів у світі і проти нього не існує ліків. Якщо лікар призначає якісь ліки і каже, що це проти ВПЛ, треба замислитись, чи варто їх приймати, бо зазвичай, це дорого вартісні ліки.

- Якщо ми говоримо про онкологію, чи можна її виявити на ранніх стадіях?

- Так. Увесь сенс візиту до лікаря – виявити онкологію на ранніх стадіях. Це здати той же самий мазок на злоякісні клітини. До речі, 100% раку шийки матки – попереджувальні. Це і щеплення, які можна робити дівчинці або хлопчику ще до початку статевого життя або простий огляд, простий правильно-зібраний мазок може запобігати важким ускладненням. А УЗД молочних залоз, органів малого тазу допоможуть виявити на ранніх стадіях будь-яку злоякісну клітину, пухлину і життя продовжиться.

- Кілька порад і жінкам, і чоловікам у плані регуляції репродуктивного здоров’я?

- Регулярно проходьте обстеження, мінімальні, звичайне УЗД. Будьте з лікарем відвертими, це головне. І не бійтесь почути щось негативне про свій стан. Своєчасно виявлена проблема буде своєчасно вирішена і життя продовжиться.

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