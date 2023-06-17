ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Головні новини Харкова та області 18 червня: хроніка
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАРегіони

Головні новини Харкова та області 18 червня: хроніка

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Головні новини Харкова та області 18 червня: хроніка
Успенський собор у Харкові. Червень 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Останні новини та події Харкова та Харківської області 18 червня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.

"Тримає руку на пульсі": як у Харкові працює центр реабілітації дітей "Гіппократ", поки директор — у війську

Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги "Гіппократ" у Харкові вже понад рік працює без директора — очільник центру Роман Марабян став на захист України на початку повномасштабної війни. Нині у центрі лікують дітей, відновлюють після операцій немовлят та допомагають батькам психологічно. Паралельно з цим працівники центру вірять у перемогу і скоріше повернення Марабяна на робоче місце у Харкові.

Про те, як лікарям вдалося відновити роботу, поки директор служить у війську — читайте у матеріалі.

Харківські плавці привезли з чемпіонату України три золотих медалі

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Чемпіонат України з плавання на відкритій воді проходив у Києві з 16 по 18 червня.

У змаганнях серед чоловіків плавець Ігор Червінський переміг на дистанції 10 км, а також посів друге місце на дистанції 5 км.

"На рахунку харків’ян три золоті, одна срібна та одна бронзова медаль", — повідомили в ОВА.

Спортсмен Дмитро Бойко став чемпіоном серед юнаків 2006-2007 років народження на дистанції 7.5 км та переміг на дистанції 5 км серед юнаків 2004-2009 років народження. Він також здобув  бронзову медаль дистанції 5 км серед чоловіків.

Військові РФ обстріляли Липці та Куп'янськ вдень 18 червня

У Липцях внаслідок обстрілу поранення дістав 35-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, Липці обстріляли з міномета близько 15:00: пошкоджені житлові будинки та автівки. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Обстріли розслідують як порушення законів та звичаїв війни.

Вдень 18 червня в одному зі ставків у Первомайському на Харківщині потонув підліток

За даними облуправління ДСНС Харківщини, йдеться про 12-річну дівчину.

"Надзвичайна подія трапилась на місцевому ставку з народною назвою "Сиваш". Там під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка", — повідомляє ДСНС.

Рятувальники кажуть, що люди намагались врятувати дитину, проте вона померла до того, як її вдалося витягнути з води.

Причини та обставини смерті дитини встановлює поліція.

Погода на 19 червня на Харківщині

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів;
  • Вітер східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 13-18°, вдень 25-30°.

"Без світла важкувато". У деокупованій Великій Комишувасі третій місяць відновлюють електрику

Електроенергії у деокупованому селі Велика Комишуваха не було з березня 2022 року. Відновлювати світло почали у червні цьогоріч. Роботи з відновлення почали у березні 2023 року через брак матеріалів, замінованість. Нині енергетики продовжують роботу.

За понад рік повномасштабної війни у селі зруйнована третина осель, всі інші будинки — пошкоджені обстрілами, комунікації перебиті. Нині у селі 78 жителів — це п’ята частина від довоєнної кількості, повідомив у коментарі Суспільне Харків голова громади Олександр Бало.

Російська армія завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківської області протягом доби

Йдеться про Огірцеве, Бударки, Веселе та Кислівку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 18 червня.

"На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах", — йдеться у повідомленні.

На слобожанському напрямку під удари з мінометів та артилерії потрапили: Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На куп’янському напрямку російські військові намагалися наступати в районі Новоселівського Луганської області.

Крім того, війська РФ обстріляли Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Куп’янськ, Кислівку та Берестове.

Удар по цивільній автівці ПТКР "Корнет" на Харківщині: стали відомі імена загиблих волонтерів

17 червня внаслідок влучання російської протитанкової керованої ракети загинули золочівські волонтери Світлана Клименко та Юрій Головін.

Імена загиблих оприлюднили на Facebook-сторінці Золочівської селищної ради.

Останки загиблих змогли забрати близько 21:00, розповів Суспільне Харків очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Головні новини Харкова та області 18 червня: хроніка
Волонтери Світлана Клименко та Юрій Головін, які загинули внаслідок удару РФ по їхній автівці. Фото: Золочівська селищна рада/Facebook

"Там небезпечно: таке місце, що добре проглядається з боку російського кордону. Якби хтось раніше приїхав, росіяни б це бачили й могли б ще раз накрити вогнем", — сказав він.

РФ завдала артилерійських ударів по селу Морозова Долина

Про це Суспільне Харків повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко."

О 12:00 артилерійський обстріл села Морозова Долина. Вісім ударів. Руйнування уточнюються. Населений пункт знеструмлено, поранених немає", — сказав він.

У селі Токарівка 52-річний чоловік наступив на міну-"пелюстку": його шпиталізували

Про це Суспільне Харків розповів речник обласного управління рятувальників Євген Василенко.

"У селі Токарівка Дергачівської громади чоловік 1971 р.н. наступив у траві на "пелюстку". Внаслідок підриву — травматична ампутація пальців правої ступні, його шпиталізували", — розповів Василенко.

ДТП з трьома автівками у Харкові: троє людей зазнали травм

Аварія за участю трьох авто сталася ввечері 17 червня на вулиці Клочківській у Харкові, повідомили у регіональному управлінні рятувальників.

"Зіткнулись Toyota Camry, Renault Scenic і Chevrole VOLT. Троє людей постраждали. Водія Toyota надзвичайникам довелось деблокувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів населених пунктів Харківщини

Російські військові за останню добу обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Вільчу, Новоосинове, Колісниківку, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу Куп'янська близько 07:00 пошкоджений приватний будинок.

У селі Колісниківці пошкоджений будинок і льох.

У Вовчанську пошкоджень зазнали три житлові будинки та господарчі споруди.

У Вільчі пошкоджені чотири будинки та лінії електропередач.

У селі Новоосиновому пошкоджений житловий будинок, літня кухня, газова труба, зазначили в обласному управлінні рятувальників.

Щонайменше 22 населені пункти Харківської області потрапили під обстріли РФ

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу.

На слобожанському напрямку під мінометні та артилерійські обстріли потрапили населені пункти:

  • Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове.

На куп’янському напрямку РФ проводила наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мала.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали

  • Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка.

У двох районах Харкова 18 червня частково не буде води

У частинах Новобаварського та Основ'янського районів Харкова 18 червня не буде води з 09:00 до 00:00, повідомила пресслужба "Харківводоканалу".

Працівники підприємства на вулиці Арсенальний проводитимуть ремонт на водоводі D=800 мм.

Погода на 18 червня на Харківщині

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів;
  • Вітер східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 13-18°, вдень 27-32°;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 17-20°, вдень 25-27°;

Цього дня рік тому: Харківщина 18 червня 2022 року

  • Російські окупанти намагаються відновити постачання підкріплення залізницею в Харківській області.
  • Андрію Стрижку, який зірвав та розтрощив герб України у тимчасово окупованому смт Шевченкове, заочно повідомили про підозру.
  • У Харківській області українські армійці знищили бронетехніку та військових Збройних сил Російської Федерації.
  • Російські військові вдень обстріляли Харків — під удар потрапила промислова зона міста.
  • На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство.
  • Більшість російських військових разом із військовою технікою вийшли з населених пунктів Борівської громади Харківщини у Донецькому та Луганському напрямках, повідомила селищна рада.
  • Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
Ряд компаній компанії допоможуть тисячам українських біженців у Європі з роботою
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя — ОВА
Маляр: ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ
Маляр: ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ
Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон
Система ППО SAMP/T розгорнута і захищає Україну – Макрон
На початок