Головні новини Харкова та області 18 червня: хроніка

"Тримає руку на пульсі": як у Харкові працює центр реабілітації дітей "Гіппократ", поки директор — у війську

Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги "Гіппократ" у Харкові вже понад рік працює без директора — очільник центру Роман Марабян став на захист України на початку повномасштабної війни. Нині у центрі лікують дітей, відновлюють після операцій немовлят та допомагають батькам психологічно. Паралельно з цим працівники центру вірять у перемогу і скоріше повернення Марабяна на робоче місце у Харкові.

Про те, як лікарям вдалося відновити роботу, поки директор служить у війську — читайте у матеріалі.