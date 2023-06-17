Головні новини Харкова та області 18 червня: хроніка

Останні новини та події Харкова та Харківської області 18 червня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
"Тримає руку на пульсі": як у Харкові працює центр реабілітації дітей "Гіппократ", поки директор — у війську
Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги "Гіппократ" у Харкові вже понад рік працює без директора — очільник центру Роман Марабян став на захист України на початку повномасштабної війни. Нині у центрі лікують дітей, відновлюють після операцій немовлят та допомагають батькам психологічно. Паралельно з цим працівники центру вірять у перемогу і скоріше повернення Марабяна на робоче місце у Харкові.
Про те, як лікарям вдалося відновити роботу, поки директор служить у війську — читайте у матеріалі.
Харківські плавці привезли з чемпіонату України три золотих медалі
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Чемпіонат України з плавання на відкритій воді проходив у Києві з 16 по 18 червня.
У змаганнях серед чоловіків плавець Ігор Червінський переміг на дистанції 10 км, а також посів друге місце на дистанції 5 км.
"На рахунку харків’ян три золоті, одна срібна та одна бронзова медаль", — повідомили в ОВА.
Спортсмен Дмитро Бойко став чемпіоном серед юнаків 2006-2007 років народження на дистанції 7.5 км та переміг на дистанції 5 км серед юнаків 2004-2009 років народження. Він також здобув бронзову медаль дистанції 5 км серед чоловіків.
Військові РФ обстріляли Липці та Куп'янськ вдень 18 червня
У Липцях внаслідок обстрілу поранення дістав 35-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними, Липці обстріляли з міномета близько 15:00: пошкоджені житлові будинки та автівки. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Обстріли розслідують як порушення законів та звичаїв війни.
Вдень 18 червня в одному зі ставків у Первомайському на Харківщині потонув підліток
За даними облуправління ДСНС Харківщини, йдеться про 12-річну дівчину.
"Надзвичайна подія трапилась на місцевому ставку з народною назвою "Сиваш". Там під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка", — повідомляє ДСНС.
Рятувальники кажуть, що люди намагались врятувати дитину, проте вона померла до того, як її вдалося витягнути з води.
Причини та обставини смерті дитини встановлює поліція.
Погода на 19 червня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 13-18°, вдень 25-30°.
"Без світла важкувато". У деокупованій Великій Комишувасі третій місяць відновлюють електрику
Електроенергії у деокупованому селі Велика Комишуваха не було з березня 2022 року. Відновлювати світло почали у червні цьогоріч. Роботи з відновлення почали у березні 2023 року через брак матеріалів, замінованість. Нині енергетики продовжують роботу.
За понад рік повномасштабної війни у селі зруйнована третина осель, всі інші будинки — пошкоджені обстрілами, комунікації перебиті. Нині у селі 78 жителів — це п’ята частина від довоєнної кількості, повідомив у коментарі Суспільне Харків голова громади Олександр Бало.
Російська армія завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах Харківської області протягом доби
Йдеться про Огірцеве, Бударки, Веселе та Кислівку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 18 червня.
"На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах", — йдеться у повідомленні.
На слобожанському напрямку під удари з мінометів та артилерії потрапили: Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.
На куп’янському напрямку російські військові намагалися наступати в районі Новоселівського Луганської області.
Крім того, війська РФ обстріляли Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Куп’янськ, Кислівку та Берестове.
Удар по цивільній автівці ПТКР "Корнет" на Харківщині: стали відомі імена загиблих волонтерів
17 червня внаслідок влучання російської протитанкової керованої ракети загинули золочівські волонтери Світлана Клименко та Юрій Головін.
Імена загиблих оприлюднили на Facebook-сторінці Золочівської селищної ради.
Останки загиблих змогли забрати близько 21:00, розповів Суспільне Харків очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
"Там небезпечно: таке місце, що добре проглядається з боку російського кордону. Якби хтось раніше приїхав, росіяни б це бачили й могли б ще раз накрити вогнем", — сказав він.
РФ завдала артилерійських ударів по селу Морозова Долина
Про це Суспільне Харків повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко."
О 12:00 артилерійський обстріл села Морозова Долина. Вісім ударів. Руйнування уточнюються. Населений пункт знеструмлено, поранених немає", — сказав він.
У селі Токарівка 52-річний чоловік наступив на міну-"пелюстку": його шпиталізували
Про це Суспільне Харків розповів речник обласного управління рятувальників Євген Василенко.
"У селі Токарівка Дергачівської громади чоловік 1971 р.н. наступив у траві на "пелюстку". Внаслідок підриву — травматична ампутація пальців правої ступні, його шпиталізували", — розповів Василенко.
ДТП з трьома автівками у Харкові: троє людей зазнали травм
Аварія за участю трьох авто сталася ввечері 17 червня на вулиці Клочківській у Харкові, повідомили у регіональному управлінні рятувальників.
"Зіткнулись Toyota Camry, Renault Scenic і Chevrole VOLT. Троє людей постраждали. Водія Toyota надзвичайникам довелось деблокувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту", — йдеться у повідомленні.
Наслідки обстрілів населених пунктів Харківщини
Російські військові за останню добу обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Вільчу, Новоосинове, Колісниківку, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу Куп'янська близько 07:00 пошкоджений приватний будинок.
У селі Колісниківці пошкоджений будинок і льох.
У Вовчанську пошкоджень зазнали три житлові будинки та господарчі споруди.
У Вільчі пошкоджені чотири будинки та лінії електропередач.
У селі Новоосиновому пошкоджений житловий будинок, літня кухня, газова труба, зазначили в обласному управлінні рятувальників.
Щонайменше 22 населені пункти Харківської області потрапили під обстріли РФ
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу.
На слобожанському напрямку під мінометні та артилерійські обстріли потрапили населені пункти:
- Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове.
На куп’янському напрямку РФ проводила наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мала.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали
- Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка.
У двох районах Харкова 18 червня частково не буде води
У частинах Новобаварського та Основ'янського районів Харкова 18 червня не буде води з 09:00 до 00:00, повідомила пресслужба "Харківводоканалу".
Працівники підприємства на вулиці Арсенальний проводитимуть ремонт на водоводі D=800 мм.
Погода на 18 червня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 13-18°, вдень 27-32°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 17-20°, вдень 25-27°;
Цього дня рік тому: Харківщина 18 червня 2022 року
- Російські окупанти намагаються відновити постачання підкріплення залізницею в Харківській області.
- Андрію Стрижку, який зірвав та розтрощив герб України у тимчасово окупованому смт Шевченкове, заочно повідомили про підозру.
- У Харківській області українські армійці знищили бронетехніку та військових Збройних сил Російської Федерації.
- Російські військові вдень обстріляли Харків — під удар потрапила промислова зона міста.
- На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство.
- Більшість російських військових разом із військовою технікою вийшли з населених пунктів Борівської громади Харківщини у Донецькому та Луганському напрямках, повідомила селищна рада.
- Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини.