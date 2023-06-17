Небезпека літнього відпочинку для дітей на Полтавщині: як уберегтися

Під час відпочинку діти можуть зазнавати харчових отруєнь, сонячних і теплових ударів. Також небезпека може бути, зокрема, під час купання у водоймах. Як уберегти від негативних наслідків неповнолітніх під час канікул, в ефірі Українського радіо «Полтава» розповіла кандидатки медичних наук Валентини Ільченко.

Свіжі фрукти та овочі, особливо недостатньо помиті під проточною водою, часто провокують харчові отруєння у дітей, говорить Валентина Ільченко. Також їх обробляють різними хімічними препаратами, і вони можуть містити патогенні бактерії та їхні токсини.

Харчування дитини має бути відповідним до її віку. Вживаючи однакові продукти, у дорослих може бути відсутня клініка захворювання. А у дітей з’являються симптоми харчового отруєння. Це тому що у них ще не до кінця сформована імунна система, а також знижена кислотність шлункового соку. Крім того, в організмі дітей невеликий запас рідини, а тому блювота та діарея, що виникають при кишкових інфекціях, швидко спричиняють зневоднення.

У таких випадках дитині потрібно давати більше рідини. Найкраще – воду. Маленьким дітям по одній чайній ложці через кожні 7-10 хвилин, старшій за віком – по одній столовій ложці. Головне – невеликими порціями і через короткий проміжок часу, розповіла науковиця.

Влітку важливо дотримуватися питного режиму. Фізіологічна потреба дитини в рідині при температурі повітря +18+20 градусів 30 мілілітрів на кілограм маси тіла. У спеку кількість збільшується до 50 мілілітрів. Потрібно дитині пропонувати пити і давати воду захищену від бактерій. Це або кип’ячена, бутильована, або питна вода у пластикових пляшках з аптек. Головне не давати багато мінеральної води.

Купання у водоймах без дотримання правил також може бути небезпечним. Найперше - не залишати дітей без догляду дорослих. Обов‘язково – панамка чи кепка з козирком, достатній запас питної води.

Правила поводження дітей на водоймах:

одягати купальну шапочку;

одягати панаму або кепку з козирком;

пити достатньо води;

купатися у водоймах з проточною водою;

тривалість перебування у воді – 3-5 хв.;

змінювати мокру білизну.

Більше слухайте в інтерв’ю Українському радіо «Полтава» кандидатки медичних наук, доцентки кафедри ендокринології із дитячими інфекційними хворобами Полтавського державного медичного університету Валентини Ільченко.

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