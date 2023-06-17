У Полтаві можна взяти під опіку бездоглядну тварину: які обов’язки волонтера

У Полтаві в тимчасовому пункті перетримки безпритульних тварин при КАТП-1628 охочі можуть вигулювати бездоглядних собак. Зі 125 тварин близько десяти, з якими працюють лише кінологи. Решту можна вигуляти охочі, сказав в ефірі Українського радіо «Полтава» начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин Сергій Богодюк.

Кожна людина, яка приходить вигуляти тварину, - це волонтер. Цим самим є великий плюс, що люди постійно змінюються, одна гуляє з собакою, інша. Собаки соціалізуються, вони звикають до людей. Тому якщо ми її забрали з вулиці дикуватою (бувають і такі собаки), то з часом вона стає більш ручною. Коли бачить людину, яка підходить з повідцем, то вже чітко розуміє, що піде зараз гуляти, хвостом виляє, посміхається, радіє з цього.

Соціалізація відбувається обопільна: і для тварини, і для волонтера. Особливо для людей, які перебувають у стресовому стані. У деяких випадках після вигулу тварини, вона отримує новий дім, розповіла технологиня з реєстрації, ідентифікації домашніх та безпритульних тварин "КАТП-1628" Юлія Явір.

Приходять батьки з маленькими дітками 5-6 років, кажуть: «Нам потрібно адаптувати нашу дитину, вона дуже боїться собак». Був такий випадок, коли батьки прийшли і кажуть: «Ми хочемо тварину, ми хочемо друга для своєї дитини, але вона панічно боїться собак». Коли їй вивели тварину породи алабай, у батьків були круглі очі, вони не могли зрозуміти – це ж агресивна собака, сторожова. Вони питають, чи ми серйозно, адже дитина панічно боїться. Ми кажемо: «Повірте, ця тварина саме для вашої дитини». І дійсно, налагодився контакт, вони приїхали, п’ять разів погуляли з цією собакою, і вона живе шикарно. Спочатку мешкала у 4-кімнатній квартирі, а зараз у приватному будинку. І тепер дитина з цією собакою нерозлучні.

Пункт перетримки собак у Полтаві. Суспільне Полтава

У тимчасовому пункті перетримки безпритульних тварин також діє соціальний проєкт «Волонтер-опікун». Якщо у людей немає можливості тримати тварину у себе вдома, можна обрати собі улюбленця, підписати договір і взяти під опіку собаку.

Нині вже є вісім волонтерів, які мають під опікою дев’ятнадцять тварин, озповідає Сергій Богодюк.

Можна взяти 1-3 тваринки, облаштовувати житло для неї, зробити будку, вольєр, пофарбувати його. Якщо тварина захворіла, у нас програма розрахована на мінімальне лікування, яке може надати держава. Але ж є препарати, від яких тварині набагато стане краще, то ця людина може фінансувати і придбати ліки, які потрібні.

Докладніше про можливості вигулу у Полтаві бездоглядних собак та участь у проєкті «Волонтер-опікун» слухайте за посиланням

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