Волонтери та податки: коли та від кого держава вимагатиме звітів про витрати

18% податку на доходи фізичних осіб та півтора відсотка військового збору – таку суму держава може забирати у волонтерів від їхніх зборів. Про таке можливе "додаткове" оподаткування 30 травня написала на у фейсбуці засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович.

Дев’ятий рік поспіль волонтерять учасниці фонду "Волонтери Дніпровського", розповіла волонтерка Любов Здоровенко. Це зараз у них зареєстрований благодійний фонд, раніше — просто зібралися разом і допомагали:

"Ми розпочали працювати з 2014 року: плели сітки, шкарпетки, виготовляли устілки, рукавиці з двома пальцями, шили рукавиці, шили маскувальні костюми, варили вареники, готували вітамінні суміші. Ми гроші не тримали в руках нам все приносили люди, що люди нам давали, що ми збирали самі на полі, ми його переробляли і відправляли хлопцям в АТО, в ООС".

Додала: тоді жодних волонтерських документів не мали.

"Знайомий юрист підказав, що «Любов Петрівна — ви дограєтеся»! В нас немає коштів! Тут всі пенсіонери, в нас нема бізнесменів, ми не закупляємо машини чи дрони тощо".

Суспільне: Черкаси / Любов Здоровенко

Нині пані Любов зареєструвала благодійний фонд. Та, пояснила, уникнути оподаткування може тільки закуповуючи ті речі, які є в 112 постанові Кабміну від 2016 року.

"Це ще перелік 16-го року, тканини різні, а то що нам потрібно, то ні. От замки, ми шиємо сумочки під аптечки, і замки потрібні, їх тут немає, а вони коштують не копійка, й не дві. Не на все, єсть великий перелік, але в той перелік не входить. Саме як для нас таких волонтерів, ми плетемо дуже багато сіток. І раз на місяць ми закупляємо на 25 тисяч гривень основу для сіток".

Адвокат Ростислав Кравець розповів: на сьогодні ці списки не змінені.

"Дійсно, Кабінет Міністрів розглядав це питання і Міністерство фінансів навіть, на мій погляд, намагалося дізнатись думку громадськості з цього приводу. Роблячи досить сумнівні заяви, одразу отримавши відповідь від волонтерів".

Спроба оподаткувати волонтера Ігоря Луценка, який у межах програми "Люті пташки" зібрав на дрони більше ніж 20 мільйонів гривень, їх обурила, розповів військовий у запасі Ярослав Нищик.

"Ні про яку дурість тут не може бути й мови, це спланована операція, щоб прибрати людський фактор від впливу на ЗСУ. Є замполіти, вони й мають збирати потреби. Обрізати контакт військовослужбовців від незалежної допомоги, змусити зробити так, щоб військовослужбовці були залежні від постачання командування".

Суспільне Черкаси

У перший день повномасштабного вторгнення Ярослав Нищик став до лав Збройних Сил України, воював у складі 158 батальйону, на посаді командира стрілецького відділення. Тоді, розповів, допомагали переважно рідні та волонтери.

"90% тих людей, які мені донатили, я знаю, — це люди, з якими я рідше або частіше в своєму житті перетинався, це родичі людей, з якими я служив чи інших військовослужбовців. Бували випадки, коли військовослужбовці з інших частин, які не знаходились в той час в зоні бойових дій, а були на ротації, то кидали нам – на ремонт, на придбання, на все інше. Потім я придбав автомобіль, потім я звільнився в запас – почали звертатись і вийшло так, що у мене зараз 118 бригада, два батальйони, 72, 82, … танкова, ССОшна, мінімум сім підрозділів, яким я допомагаю або автомобілями, чи розхідними матеріалами, які ні Збройні Сили, ані держава не надає", – поділився Ярослав Нищик.

Нині волонтерів, які зареєструвались до 2023 року, не оподатковують, пояснив начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління державної податкової служби в Черкаській області Володимир Жаврид.

"Станом на сьогодні є всього дві форми волонтерської діяльності без оподаткування: перша – реєстрація неприбуткової організації і друга – фізособи-волонтера оподаткування не буде тих рахунків, які надходять на рахунки волонтера".

Разом з тим, податкова служба України може запитати у волонтера відомості щодо походження коштів і їх використання, чи провести фінансовий моніторинг, додав адвокат Ростислав Кравець.

"Жодним чином поки не втручаються в діяльність волонтерів, тих, які збирають на власні картки, звичайно пропонується зареєструвати відповідні рахунки в податковій, повідомити податкову, що ця картка використовується для збору. Єдине, надалі, дуже важко довести витрачання. Волонтери розраховують готівкою і скуповують відповідне обладнання, щоб зручніше було в побуті та захищатися".

Суспільне Черкаси

А ще люди прагнуть допомагати швидко, додала волонтерка Любов Здоровенко.

"Якщо людина перераховує 20, 40, 200 грн – вона не буде йти в банк і перераховувати. Людина вдома з карточки на карточку – це зручно їм і нам. Банк буде в податкову звітувати, кожен тиждень по наших карточках, скільки поступило нам коштів і по цьому закону новому ми повинні будемо платити 19% податків".

Та поки в міністерствах не вирішили, чи оподатковувати волонтерів і як саме це робити, пояснив Ростислав Кравець.

"На сьогодні схема не розроблена і, говорячи об’єктивно, розробити її в сучасних умовах практично неможливо, з огляду на підхід, який робить і податкова і міністерство фінансів, то вбити можна весь цей рух. Однак допомогти його, вберегти його і якось впорядкувати буде вкрай важко. Бо він працює, він допомагає дійсно".

Тому добросовісних волонтерів так зачіпає спроба держави в будь-який спосіб обкласти їх податком, додав Ярослав Нищик.

"Для мене ця ситуація дуже образлива, бо в перший день війни я взяв до рук зброю і пішов захищати державу. Після поранень, після контузій, після того, як я опинився у цивільному житті, державі я, вибачте на слові, нафіг не здався".

"Якщо вже люди платили податки, коли отримували зарплату. Вони нам перераховують, а тепер ще нас будуть брати, а я з цих коштів ні копійки не беру, ще з пенсії докладаю", розмірковує волонтерка Любов Здоровенко.

Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на ситуацію, яка склалася. На своїй сторінці у фейсбук він написав:

"Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це чинна норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії — не сплачує жодних податків!

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