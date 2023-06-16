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Працюють переважно жінки. Як у селі Мала Кам’янка на Івано-Франківщині вирощують лохину
Сільське господарствоРегіони

Працюють переважно жінки. Як у селі Мала Кам’янка на Івано-Франківщині вирощують лохину

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Працюють переважно жінки. Як у селі Мала Кам’янка на Івано-Франківщині вирощують лохину
Фото: Facebook/Микола Грищук

У селі Мала Кам’янка П’ядицької територіальної громади розширять плантацію лохини. За сприятливих погодних умов селяни висадять 3,5 тисячі кущів ягідної культури, повідомив Суспільному староста села Микола Гришук.

З його слів, роботи на плантації, які стартували у 2020 році, проводяться за підтримки міжнародної технічної допомоги програми USAID DOBRE.

Староста Малої Кам’янки на Прикарпатті Микола Гришук
Староста села Мала Кам’янка Микола Гришук. Фото: Facebook/Микола Грищук

"Раніше ми на п’яти гектарах висадили 13 тисяч кущів лохини. Зараз чекаємо на перший врожай. Гадаю, отримаємо 5-6 тонн екологічної ягоди. А плантацію лохини будемо щоразу збільшувати. Маємо для цього загалом 16 га землі", — розповідає Микола Гришук.

Зараз насадженнями лохини опікуються 11 людей. Постійне розширення плантації дозволить залучити до роботи більшу кількість працівників. У громаді розрахували: щоб добре газдувати на одному гектарі землі, де росте лохина, потрібно дві-три людини.

У Малій Кам’янці на Франківщині вирощують лохину
У селі Мала Кам’янка на Франківщині висадять 3,5 тисячі кущів лохини. Фото: Facebook/Микола Грищук

Щоправда, каже Микола Гришук, із робітниками зараз — проблема. Працюють переважно жінки при тому, що на окремих технологічних ділянках потребують саме чоловічих зусиль. Є також інші труднощі воєнного часу.

"Багато складів, лабораторій, з якими ми співпрацювали, були на окупованих територіях. Окремі з них розбили, звідти повивозили працівників. Це створило нам труднощі із постачанням добрив, біопрепаратів. Складно також привозити торф і тирсу, які потрібні для вирощування лохини", — говорить Микола Гришук.

У селі Мала Кам’янка з 2020 року вирощують лохину
Вирощують лохину в Малій Кам'янці за підтримки міжнародної технічної допомоги програми USAID DOBRE. Фото: Facebook/Микола Грищук

Та попри це селяни впевнені — розвиватимуть сільське господарство у Малій Кам’янці й надалі. У планах — встановлення холодильників для зберігання лохини, облаштування теплиць для вирощування ягід і овочів, відкриття тваринницького комплексу для відгодівлі великої рогатої худоби.

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