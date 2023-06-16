Електроенергії у деокупованому селі Велика Комишуваха не було з березня 2022 року. Відновлювати світло почали у червні цьогоріч. Роботи з відновлення почали у березні 2023 року через брак матеріалів, замінованість. Нині енергетики продовжують роботу.

За понад рік повномасштабної війни у селі зруйнована третина осель, всі інші будинки — пошкоджені обстрілами, комунікації перебиті. Нині у селі 78 жителів — це п’ята частина від довоєнної кількості, повідомив у коментарі Суспільне Харків голова громади Олександр Бало.

"Думали: дадуть нам світло — і що ми будемо з ним робити?"

Одна з тих, хто повернувся, — Наталя Жукова. Нині вона мешкає у літній кухні: її будинок пошкоджений обстрілами росіян.

Наталя Жукова, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

"Було колись тут дуже затишно, красиво, тепер все обідрано. Це нам ракета пробила стелю. Не було жодного вікна — вставили за свої кошти. 17 квітня вилетіло в нас усе за одну хвилину: паркан, двері, дах. 17 квітня ми наважились на втечу з рідної домівки. Росіяни, коли сюди зайшли, нас вже не було", — згадує жінка.

Понівечений паркан та будинок Наталі Жукової, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

Росіяни захопили село у квітні 2022 року. Окупація тривала до осіннього контрнаступу українських сил. Родина Жукових досі наводить лад у своєму розбитому й пограбованому окупантами житлі.

"Це страшна картина. Це треба тільки бачити. Не страшно, що його відновлювати. Найстрашніше, що сил немає".

Наталя готує їсти на газовому балоні, якого вистачає на півтора місяця.

"Російський літак пробив газову трубу 16 квітня — зник газ. Поремонтували, але потім знову було влучання. Так і залишилось. Перший раз літак нас бомбив з 7 на 8 квітня перший раз. А потім ми вже збилися з рахунку, скільки разів він прилітав. Найстрашніше — це гул, звук. Мене досі дрижаки беруть", — говорить жителька Великої Комишувахи.

Пошкоджений будинок у Великій Комишувасі, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

Нині Наталя Жукова повернула свою корову, яку відпустила при евакуації, готує сир: "Може росіяни чиюсь і з'їли, але всіх з'їсти не змогли б — подавилися б".

Найважче без світла було, коли настала осінь, розповідає пенсіонерка: "Люди до всього звикають. Потім вже сиділи й думали: дадуть нам світло і що ми з ним будемо робити?".

Наталя Жукова, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

У вересні, говорить жінка, керівники громади привезли нові вікна, на зиму видали дрова, волонтери допомагали палетами та продуктами: "Мені ображатися зараз нема на що. Як можна ображатися і казати, що нам винні щось? Зараз такий час... Я це всім кажу: не можна зараз вимагати нездійсненного".

Світло у пошкодженому будинку Наталі Жукової, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

Світло в оселі Наталі Жукової відновили на початку червня.

"Те, що приготував, треба одразу з’їсти, бо воно скисне"

Своєї черги на під'єднання чекає Інна Кібець.

Інна Кібець, жителька Великої Комишувахи, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

"Без світла, звісно, важкувато. М'яса немає, зберігати немає де, те, що приготував — маленьку каструльку, — його треба одразу з'їсти, бо воно скисне", — розповідає Інна.

Питну воду жителька Великої Комишувахи привозить з Ізюма: "Літо. Спека. Пити хочеться. Воду можна прив'язати на мотузку і опустити в колодязь — буде холодна вода".

Лінії електропередач зруйновані на 90%

Лінія, якою електрика подається на Велику Комишуваху, та мережі всередині села зруйновані на 90%, говорить майстер "Харківобленерго" Михайло Головко.

Зруйновані лінії електропередач, Велика Комишуваха, Харківська область, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

За його словами, відновлювальні роботи почали у березні, швидко просуватися тут неможливо: "Не вистачало матеріалів, також замінування — лінію до Комишувахи з саперами розміновували два місяці, проходили".

Велика Комишуваха, Харківська область, червень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

Начальник Барвінківського району електромереж Віталій Соколов каже, нині у Великій Комишувасі працює три бригади, в тому числі у вихідні дні. Роботи їм залишається ще на два місяці — село дуже розкидане, говорить він.

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