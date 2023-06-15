У Полтаві облаштують місце для вшанування загиблих випускників педуніверситету

У Полтавському педуніверситеті волонтери збирають гроші на створення меморіального місця. Облаштувати його планують у холі освітнього закладу. Роблять це для того, щоб вшановувати полеглих захисників України, зокрема, випускників педуніверситету. Про це Суспільному розповіла голова студентської ради Віталіна Сагайдак.

Карту пам’яті планують облаштувати на стіні в холі Полтавського педуніверситету. Її розмір 2 на 3 метри, говорить голова студентської ради Віталіна Сагайдак.

"Ми дізналися, що вже понад 30 наших випускників, наших працівників загинули на цій російсько-українській війні, то ми не могли залишитися осторонь. І для нас це було важливо зробити таке місце, де можна дійсно підійти покласти квіти, вшанувати пам’ять. Біля цієї карти ми хочемо облаштувати QR-код, по якому можна буде перейти на таку сторінку пам’яті", - пояснює голова студентської ради Полтавського педуніверситету Віталіна Сагайдак.

Волонтери збирають російські книжки та здають їх на макулатуру. Суспільне Полтава

Меморіальне місце в університеті вирішили облаштувати спільно із ветеранським хабом.

"Визначили, що це має бути якесь меморіальне місце вшанування, куди можна буде принести квіти і де можна буде побачити загальну картину всього. З травня (2023-го – ред.) по сьогоднішній день полягло, захищаючи Україну, шість випускників університету. Соняшник буде символізувати кожного полеглого. Тут буде до нього прикріплена стрічка з його ім’ям і факультет, де він навчався. І буде розміщено на цій карті саме в тих місцях, де вони загинули", - каже координаторка ветеранського простору Юліана Линник.

До збору долучились, зокрема, студенти нового факультету психології і соціальної роботи. Для цього збирають російськомовні книжки та макулатуру, аби здати на переробку.

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"Збір для збору, як ми його називаємо. Збір книг російською мовою, якихось непотрібних картонок, папір. І це буде, як два в одному. Така корисна ініціатива, тому що ми збираємо книги, ми їх здамо і кошти підуть на благодійний збір, а книги підуть на переробку – це вторинне використання, це екологічно, завжди актуальна тема. Поки що не дуже багато, бо збір лише розпочався. Принесли близько десяти людей. Але ми збираємо, набираємо оберти", - голова студентської ради факультету психології і соціальної роботи Юлія Рибченко.

"Ми збирали і по кожній академічній групі, і зв’язувалися з кожним керівником художніх колективів, бо в нас якраз звітні концерти проходили, тому ми кожен концерт приходили, проговорювали ці всі моменти, що ми облаштовуємо, збираємо ці кошти", - пояснює голова студентської ради Полтавського педуніверситету Віталіна Сагайдак.

Як розповіла Віталіна Сагайдак, за два тижні волонтери університету зібрали майже всю не обхідну суму, близько 30 тисяч гривень.

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