Росія за добу завдала 32 авіаудари — Генштаб

Протягом 19 червня російські війська завдали по території України 32 авіаудари, а також застосували 4 крилаті ракети та чотири ударні безпілотники.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

"Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські ударні БПЛА "Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

У ГШ зазначили, що протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України знищили усі 8 повітряних цілей.

"Окрім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди", — розповіли українські військові.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили в Генштабі.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, розповіли в Генеральному штабі. Внаслідок цього війська РФ продовжують переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи.

"Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується в якості логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника. Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до Російської Федерації повітряним шляхом", — зазначається в дописі.

Яка ситуація на фронті

Російські війська й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають тяжкі бої. Протягом доби тут відбулось 39 бойових зіткнень, розповіли в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка лишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. При цьому на полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України.

та напрямках оперативна обстановка лишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. При цьому на полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом дня вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

та напрямках російські війська зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом дня вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині. На Куп’янському напрямку РФ завдала авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

напрямку РФ завдала авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку російські збройні формування проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від російських артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області.

напрямку російські збройні формування проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від російських артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку війська РФ проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

напрямку війська РФ проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі атаки окупантів в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Росія завдала авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

напрямку Сили оборони відбили усі атаки окупантів в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Росія завдала авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас здійснила артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку російські війська проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдали авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області.

напрямку російські війська проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдали авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії.

"Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки російських військ, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.