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У Чернівцях капітально відремонтують територію центрального кладовища за понад 12 мільйонів гривень: що зроблять
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У Чернівцях капітально відремонтують територію центрального кладовища за понад 12 мільйонів гривень: що зроблять

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У Чернівцях капітально відремонтують територію центрального кладовища за понад 12 мільйонів гривень: що зроблять
Суспільне Буковина

У Чернівцях капітально відремонтують територію центрального кладовища на вулиці Героїв Майдану, 159-А. Там оновлять освітлення, встановлять огорожу та облаштують тротуари. На це з міського бюджету виділять понад 12 мільйонів гривень.

Про це йдеться у тендері, опублікованому на сайті Prozorro.

Хто виграв тендер

Переможцем тендеру стала Чернівецька будівельна фірма "Чернівціжитлобуд". Вона була єдиним учасником. Власник фірми – Володимир Мороз, який є депутатом Чернівецької обласної ради від партії "Єдина альтернатива". Про це йдеться на сайті руху "Чесно".

Які роботи виконають

За умовами тендеру, на території кладовища підрядник має розібрати надземні частини одно- та двоповерхових цегляних будівель та зберегти придатні матеріали. Розібрати щебеневі покриття та облаштувати мощення з дрібних фігурних елементів.

Крім цього, планують облаштувати фундамент під ліхтарі та встановити світильники. Також встановити металеві огорожі та ворота.

Капітальний ремонт на кладовищі мають завершити до 31 липня.

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