Благодійний фонд "Пацієнти України" передає медзакладам та реабілітаційним центрам тисячу наборів для людей з ампутацією. Проєктна менеджерка благодійного фонду "Пацієнти України" Катерина Купців розповіла в етері Суспільне.Спротив, що входить до рюкзака та навіщо у ньому є дзеркало.

Мета проєкту "Рюкзак для особи з ампутацією" — забезпечити пацієнтів найнеобхіднішими речами після операції — еластичний бинт, рушник, рідке мило, дзеркало та інформаційні брошури

"Ми віддаємо рюкзак для військових та цивільних, які втратили кінцівки, для того, щоб відновлюватися після хірургічного втручання та починати підготовку перед протезуванням. За куксою потрібен певний догляд, щоб успішно пройшло протезування, не виникло ніяких проблем й цей процес не затягнувся", — розповіла Катерина Купців.

Фонд формує ці рюкзаки, аби привчити до культури догляду за куксою. Представниця фонду пояснює: людина може собі купити усе з цього набору, водночас дехто "навіть не задумується, для чого їм дзеркало і як їм лікуватись від фантомного болю":

"Не обов'язково потрібно проходити певні лікувальні терапії, тобто втручання ліків, якщо людина може використати дзеркало. Наш мозок так функціонує, що коли ти в дзеркалі бачиш здорову кінцівку, він створює таку ілюзію, що в тебе є дві кінцівки, тому з'являються відповідні відчуття. Ця ілюзія позбавляє від дискомфорту й від фантомного болю. Ми намагаємося розказати, що є така терапія".

У догляді за частиною кінцівки після ампутації не потрібен крем, для цього цілком підійде мило, зазначила Катерина Купців. Його вона називає кращим варіантом, щоб розгладжувати куксу.

Фонд планує разом зі своїми партнерами "Protez Hub", "Рятуємо життя", "Nova Ukraine", "Digitals-фонд" передати реабілітаційним центрам та медзакладам партію з 2000 рюкзаків.

Аби отримати рюкзак від фонду "Пацієнти України", можна написати на електронну скриньку фонду.

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