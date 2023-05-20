МАГАТЕ провело ротацію інспекторів на українських АЕС

Минулого тижня Міжнародне агентство з ядерної енергії провело ротацію інспекторів на трьох атомних електростанціях України.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Національна атомна генеруюча компанія "Енергоатом" із посиланням на Держатомрегулювання.

"На минулому тижні відбулись чергові ротації інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях", — йдеться у повідомленні.

Як зауважили в "Енергоатомі", міжнародні фахівці з МАГАТЕ мають вести спостереження за дотриманням показників безпеки українських АЕС, зокрема в умовах воєнного стану.

"Постійне перебування представників Агентства на вітчизняних атомних станціях робить можливими безперервні контроль і моніторинг ядерної та радіаційної безпеки", — зазначається в дописі.

Окрім того, інспектори МАГАТЕ можуть аналізувати вплив російських військових ударів на енергетичну інфраструктуру України та доносити цю інформацію до світової спільноти. З огляду на це МАГАТЕ гарантує подальшу присутність своїх представників на всіх українських АЕС, додали в компанії.