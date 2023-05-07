Організація Об’єднаних Націй підготувала комплексну доповідь, що містить глибокий аналіз гуманітарної кризи в Україні. У ній зазначається, що майже половина домогосподарств не можуть дозволити собі найнеобхідніше, що призводить до продовольчої незахищеності

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Сьогодні Організація Об'єднаних Націй в Україні оприлюднила Оцінку впливу війни на людей (ОВВЛ), яка містить всебічний аналіз впливу наслідків російського вторгнення на умови життя, здоров'я, доступ до освіти, засоби до існування, продовольчу безпеку, соціальну інтеграцію та гендерну рівність. Дванадцять агентств ООН долучилися до спільної ініціативи за технічної координації ПРООН, яка була реалізована на прохання Офісу президента і уряду України", — йдеться у повідомленні.

Серед іншого оцінка показує, що хоча після перших місяців російського вторгнення рівень життя та доступ до базових послуг в Україні стабілізувався, взимку 2022-2023 років умови життя українців погіршилися через перебої з постачанням комунальних послуг по всій країні. Аналогічного впливу зазнали галузі охорони здоров'я та освіти. При цьому фахівці ООН підрахували, що 22 відсотки домогосподарств витрачають понад чверть свого щомісячного доходу на охорону здоров'я, а 11 відсотків молоді зазначили, що не мають доступу до якісної освіти.

ООН прогнозує, що у 2023 році рівень безробіття в Україні становитиме 18,3 відсотка. При цьому 65 відсотків домогосподарств повідомили про зниження доходів з лютого 2022 року. Окрім того, за даними організації, частка сімей, для яких основним джерелом доходу є оплачувана робота, зменшилася з 67 до 53 відсотків.

В оцінці також зазначається, що 44 відсотки домогосподарств не можуть дозволити собі найнеобхідніше, що призводить до продовольчої незахищеності. За даними фахівців, частка домогосподарств з недостатнім споживанням продуктів харчування зросла до третини, а 43 відсотки домогосподарств повідомили, що обмежують порції, беруть продукти в борг та/або споживають дешевші продукти.

Документ містить основні рекомендації для уряду України, міжнародних неурядових організацій, донорів та міжнародних фінансових установ, серед яких зазначені, зокрема:

підтримка уряду в дотриманні прав усіх груп, які постраждали від війни;

допомога домогосподарствам і громадам у відновленні їхніх ресурсів;

покращення доступу до систем соціального захисту;

реалізація заходів із відновлення, спрямованих на задоволення потреб постраждалого населення, які постійно змінюються;

розробка політики, спрямованої на відновлення сільськогосподарського виробництва;

інвестування в освіту та професійну підготовку;

надання пріоритетності заходам із забезпечення засобів до існування, що відображають економічні та демографічні зміни в Україні.

"Оцінка впливу війни на людей дає важливе розуміння стійкості нашого народу, а також тих сфер, на яких нам потрібно зосередити наші зусилля з відновлення. Ми розуміємо всю глибину нашої відповідальності і прагнемо забезпечити, щоб потреби наших найбільш вразливих громадян були не лише визнані, але й задоволені", — зазначила заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун зауважила, що інформація, зібрана організацією, підкреслює серйозні наслідки російського вторгнення, особливо для найбільш уразливих верств населення України.

"Рекомендації, наведені в документі, також допоможуть спрямувати всю систему ООН у її співпраці з урядом, громадами та громадянським суспільством в Україні для надання їм необхідної допомоги на шляху до відновлення", — підкреслила вона.