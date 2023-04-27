На Черкащині діти з інвалідністю не можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу під наркозом. У 2021 році обласна влада взялася за вирішення питання, однак послуги досі не доступні.

Лариса Сіренко — мати дитини з інвалідністю. Розповіла, що лікування зубів її дитини у Черкасах та в області неможливе:

"Проблема полягає у тому, що у нас ні в Черкасах, ні в області немає кабінету лікування зубів під наркозом. Дітям з інвалідністю з деякими захворюваннями просто неможливо полікувати зуби без наркозу, оскільки вони не можуть висидіти. А на Черкащині такої послуги немає та більше — цим ніхто не хоче займатись. Проблема нікуди не зникає, а навпаки — діти ростуть, стають дорослими, а проблема із зубами лишається. Я зверталась на гарячу лінію управління здоров'я, де мені відповіли, що наша обласна стоматологічна поліклініка уклала договір з НСЗУ. У закладі мені повідомили, що такої послуги немає, а під наркозом можуть лише видалити зуб".

За словами жінки, її дитині раніше зуби просто видаляли:

"Іноді зуби лікували, коли лікар міг брати на себе таку відповідальність. Останній раз у 2021 році ми лікували у Києві. У нас у Черкасах є стоматологія, яка лікує під наркозом, однак не усім пацієнтам. Одній родині відмовили, оскільки у дитини була епілепсія, часті приступи, а у клініці відсутня реанімаційна бригада. Також лікування для нас там стало неможливим через ціну, оскільки вартість послуги нам озвучили в районі 32 тисяч гривень. Це дуже дорого, оскільки навіть у Києві нам обійшлось лікування у 10 тисяч гривень".

Як розповіла Лариса Сіренко, вона зверталася в обласну стоматполіклініку, де головний лікар повідомив, що кабінет вже облаштований, однак у закладі чекають на отримання ліцензії на надання послуг.

Як пояснив у коментарі Суспільному головний лікар Черкаської обласної стоматологічної поліклініки Ярослав Коваленко, дійсно наразі у закладі встановили обладнання, однак поки відсутня ліцензія на надання таких послуг:

"Обладнання є, воно встановлене, але ми зараз працюємо над оформленням ліцензії. Щоб її оформити, потрібно знайти спеціалістів, які будуть працювати, оскільки це не стоматологи. З цим і пов'язана затримка. Ми вже знайшли спеціалістів, оформили всі необхідні документи і відправили у Міністерство охорони здоров'я і чекаємо на видачу ліцензії".

Утім лікар пояснив, що з отриманням ліцензії послуги не будуть безоплатними, тому потрібна підтримка з обласного чи місцевого бюджетів:

"Послуги не будуть безплатними. У тому і проблема, що люди думають, що послуги будуть надані безоплатно. Однак це не так. Вони будуть дешевші, ніж у приватних клініках. Зі свого боку я звертався, аби кошти на ці послуги спрямували з бюджету, однак поки відповіді немає. Ми будемо надалі звертатись до ОВА з клопотанням, аби дітям з інвалідністю кошти спрямували".

Лариса Сіренко зазначила, що у 2021 році батьки дітей з інвалідністю колективно звертались до обласної влади з проханням допомоги:

"Ми звертались до Лариси Кошової, яка на той час була першою заступницею Олександра Скічка. Тоді нам пообіцяли спрямувати кошти для облаштування стоматологічного кабінету. Хоч і триває війна, ми розуміємо, що можливо це не на часі, та все одно це важливо. Ми всі розуміємо, що таке зубний біль. Та що робити з такими дітьми, коли він у них виникає?".

Тоді, у 2021 році на придбання необхідного обладнання та облаштування робочого місця з обласного бюджету мали спрямувати 700 тисяч гривень.

Фото Тетяни Волочай

Суспільне поцікавилось на якому етапі знаходиться вирішення даного питання. Керівниця обласного управління охорони здоров’я Антоніна Уманець розповіла, що кошти з обласного бюджету не спрямовувались:

"Такої послуги у нас немає. Кошти не спрямовувались. Зараз діють програми для певних категорій людей на пільгове протезування. Більше бюджетних програм немає".

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