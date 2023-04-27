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Безоплатне лікування зубів для дітей з інвалідністю в Черкасах: коли це стане можливо
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Безоплатне лікування зубів для дітей з інвалідністю в Черкасах: коли це стане можливо

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На Черкащині діти з інвалідністю не можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу під наркозом. У 2021 році обласна влада взялася за вирішення питання, однак послуги досі не доступні.

Лариса Сіренко — мати дитини з інвалідністю. Розповіла, що лікування зубів її дитини у Черкасах та в області неможливе:

"Проблема полягає у тому, що у нас ні в Черкасах, ні в області немає кабінету лікування зубів під наркозом. Дітям з інвалідністю з деякими захворюваннями просто неможливо полікувати зуби без наркозу, оскільки вони не можуть висидіти. А на Черкащині такої послуги немає та більше — цим ніхто не хоче займатись. Проблема нікуди не зникає, а навпаки — діти ростуть, стають дорослими, а проблема із зубами лишається. Я зверталась на гарячу лінію управління здоров'я, де мені відповіли, що наша обласна стоматологічна поліклініка уклала договір з НСЗУ. У закладі мені повідомили, що такої послуги немає, а під наркозом можуть лише видалити зуб".

За словами жінки, її дитині раніше зуби просто видаляли:

"Іноді зуби лікували, коли лікар міг брати на себе таку відповідальність. Останній раз у 2021 році ми лікували у Києві. У нас у Черкасах є стоматологія, яка лікує під наркозом, однак не усім пацієнтам. Одній родині відмовили, оскільки у дитини була епілепсія, часті приступи, а у клініці відсутня реанімаційна бригада. Також лікування для нас там стало неможливим через ціну, оскільки вартість послуги нам озвучили в районі 32 тисяч гривень. Це дуже дорого, оскільки навіть у Києві нам обійшлось лікування у 10 тисяч гривень".

Як розповіла Лариса Сіренко, вона зверталася в обласну стоматполіклініку, де головний лікар повідомив, що кабінет вже облаштований, однак у закладі чекають на отримання ліцензії на надання послуг.

Як пояснив у коментарі Суспільному головний лікар Черкаської обласної стоматологічної поліклініки Ярослав Коваленко, дійсно наразі у закладі встановили обладнання, однак поки відсутня ліцензія на надання таких послуг:

"Обладнання є, воно встановлене, але ми зараз працюємо над оформленням ліцензії. Щоб її оформити, потрібно знайти спеціалістів, які будуть працювати, оскільки це не стоматологи. З цим і пов'язана затримка. Ми вже знайшли спеціалістів, оформили всі необхідні документи і відправили у Міністерство охорони здоров'я і чекаємо на видачу ліцензії".

Утім лікар пояснив, що з отриманням ліцензії послуги не будуть безоплатними, тому потрібна підтримка з обласного чи місцевого бюджетів:

"Послуги не будуть безплатними. У тому і проблема, що люди думають, що послуги будуть надані безоплатно. Однак це не так. Вони будуть дешевші, ніж у приватних клініках. Зі свого боку я звертався, аби кошти на ці послуги спрямували з бюджету, однак поки відповіді немає. Ми будемо надалі звертатись до ОВА з клопотанням, аби дітям з інвалідністю кошти спрямували".

Лариса Сіренко зазначила, що у 2021 році батьки дітей з інвалідністю колективно звертались до обласної влади з проханням допомоги:

"Ми звертались до Лариси Кошової, яка на той час була першою заступницею Олександра СкічкаЕкскерівник Черкаської обласної військової адміністрації. Тоді нам пообіцяли спрямувати кошти для облаштування стоматологічного кабінету. Хоч і триває війна, ми розуміємо, що можливо це не на часі, та все одно це важливо. Ми всі розуміємо, що таке зубний біль. Та що робити з такими дітьми, коли він у них виникає?".

Тоді, у 2021 році на придбання необхідного обладнання та облаштування робочого місця з обласного бюджету мали спрямувати 700 тисяч гривень.

У Черкасах діти з інвалідністю не можуть скористатись послугами стоматолога. Чому так сталось
Фото Тетяни Волочай

Суспільне поцікавилось на якому етапі знаходиться вирішення даного питання. Керівниця обласного управління охорони здоров’я Антоніна Уманець розповіла, що кошти з обласного бюджету не спрямовувались:

"Такої послуги у нас немає. Кошти не спрямовувались. Зараз діють програми для певних категорій людей на пільгове протезування. Більше бюджетних програм немає".

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