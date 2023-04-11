У 2024 році християни західного обряду святкують Великдень 31 березня. Суспільне поспілкувалося з закарпаткою Ольгою Рішко та зібрало п'ять цікавих традицій святкування Великодня на Закарпатті.

Біг з кошиками

Освячення пасок на Закарпатті відбувається у різний час, залежно від традиції: о 3-й годині ночі, або о 6-й ранку.

УНІАН

"Після освячення пасок за традицією люди з кошиками якнайшвидше мають бігти додому. У народі кажуть: хто як прибіжить — так у нього буде вестися господарство", — розповіла Ольга.

За її словами, якщо в хаті є незаміжня дівчина або неодружений хлопець, вони намагаються бігти найшвидше: хто перший буде вдома, той цього року знайде собі пару й одружиться.

Спалювання шин

Колись у селах України парубоцтво мало звичай в ніч перед Великоднем розпалювати вогонь. Вогонь розпалювали десь на горбі за селом або на майдані під церквою, щоб вогнище було видно на все село, а ще краще — щоб його можна було бачити й в сусідніх селах.

"Раніше для цього наперед готували дрова — кожен ґазда мав щось дати з двору на вогонь — щось, що добре горить, чи дрова, також тягали з лісу сушняк. А відколи вже я пам'ятаю, замість цього спалювали автомобільні шини. Хлопці з кожного села намагається зібрати до суботи якнайбільше шин. Аби видно було здалеку, як горить", — розповіла Ольга.

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Такий звичай характерний не для всіх районів Закарпаття, але найбільш поширений в Мукачівському та Хустському районах.

День без води

За словами Ольги, в перший день Великодня багато людей не пили звичайну воду. Вважалося, хто не п'є воду на Великдень, влітку менше відчуватиме спрагу.

"Зранку, коли їли, не пили води, а пили тільки квасницю — щоб літом на полі не мучила спрага", — сказала закарпатка.

У XX столітті ця традиція модернізувалася і замість звичайної води люди пили мінеральну воду або інші газовані напої.

Купівля нових речей та дарування писанок

Ольга Рішко розповіла: "Також є традиція до Великодня купляти собі щось нове. Це може бути новий одяг, хустинка або прикраса, хто на що має гроші". Ця традиція пов’язана з весною, оновленням, пробудженням.

Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

Перший день Великодня вважається сімейним святом. У цей день не заведено ходити в гості та приймати гостей.

"В понеділок у нас прийнято хрещеним батькам їздити до своїх похресників й дарувати їм писанки. Хоча тепер не всі дотримуються цієї традиції", — розповіла закарпатка.

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