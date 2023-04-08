У ДР Конго стався теракт, загинули два десятки людей

У Демократичній Республіці Конго стався теракт, у причетності до якого підозрюють місцеве ісламістське угруповання, внаслідок інциденту загинули близько 20 людей.

Про це повідомляє France 24.

"Близько 20 людей були вбиті внаслідок нападу на сході Демократичної Республіки Конго, при цьому джерела звинувачують повстанців, пов'язаних із джихадистським угрупуванням "Ісламська держава", — йдеться у повідомленні.

Представник місцевого громадянського суспільства Патрік Мукохе повідомив французьким ЗМІ, що у нападі підозрюють ісламістське угруповання "Альянс демократичних сил", пов’язаний з ІД.

"Ворожа АДС ("Альянс демократичних сил") влаштувала засідку на фермерів близько 16:00 (14:00 за Гринвічем) у п'ятницю (7 квітня — ред.) неподалік села Енебула", — розповів він телефоном агентству AFP.

Енебула сказав, що нарахував тіло 21 чоловіка і жінки на місці різанини, яка сталась приблизно за 30 кілометрів (20 миль) на захід від міста Ойча в провінції Північне Ківу. При цьому Жуль Камбале, який працює у морзі лікарні Ойча, повідомив, що туди надійшло 19 тіл.

Чарльз Ехута Омеанга, представник місцевої військової влади, підтвердив факт нападу, який він приписав "терористам АДС". Водночас він сказав, що не може назвати остаточні втрати.

"АДС, які спочатку була повстанцями в Уганді, закріпилися в східній частині Демократичної Республіки Конго у 1990-х роках і з того часу звинувачуються у вбивстві тисяч мирних жителів, ставши найбільш смертоносною з багатьох заборонених сил у глибоко неспокійному регіоні" — пише видання.

Із 2019 року відповідальність за деякі атаки АДС на сході країни взяла на себе Ісламська держава, яка описує угруповання як місцеве відгалуження ІД у Центральній Африці.

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