ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Сумах провели в останню путь двох військових
ВІЙНАВторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

У Сумах провели в останню путь двох військових

Вікторія Грамм
  
·
У Сумах провели в останню путь двох військових
Фото: Олександр Лисенко

8 квітня у Сумах провели останню путь двох військовослужбовців: Сергія Тузікова та Сергія Стельмаха. Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

Сергій Тузіков загинув 2 квітня в Луганській області під час виконання бойового завдання. Цього року восени йому мало виповнитися 50 років, йшлося в повідомленні.

Сергій Стельмах загинув у Луганській області 30 березня. Йому було 35 років.

Що відомо

  • В Охтирці, що на Сумщині, провели в останню путь стрільця аеромобільної роти Станіслава Колюку. Він загинув 30 березня в районі Червоної Попівки Луганської області.
  • У Глухові попрощалися з Катериною Ющенко та Олександром Жуком.
  • У Ромнах провели в останню путь захисника Олександра Близнюка.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Дізнайтесь більше
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка
&quot;Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?&quot;: працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
"Що їм зробили наші діти, що вони так помстилися?": працівники дитсадка у Малій Рогані просять відремонтувати будівлю
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
На Тернопільщині попрощалися з бійцем Сергієм Якимчуком
На Тернопільщині попрощалися з бійцем Сергієм Якимчуком
На початок