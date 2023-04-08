У Сумах провели в останню путь двох військових

8 квітня у Сумах провели останню путь двох військовослужбовців: Сергія Тузікова та Сергія Стельмаха. Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

Сергій Тузіков загинув 2 квітня в Луганській області під час виконання бойового завдання. Цього року восени йому мало виповнитися 50 років, йшлося в повідомленні.

Сергій Стельмах загинув у Луганській області 30 березня. Йому було 35 років.

Що відомо

В Охтирці, що на Сумщині, провели в останню путь стрільця аеромобільної роти Станіслава Колюку. Він загинув 30 березня в районі Червоної Попівки Луганської області.

У Глухові попрощалися з Катериною Ющенко та Олександром Жуком.

У Ромнах провели в останню путь захисника Олександра Близнюка.

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