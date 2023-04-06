На Сумщині попрощалися з загиблим військовим Станіславом Колюкою

В Охтирці, що на Сумщині, провели в останню путь стрільця аеромобільної роти Станіслава Колюку. Він загинув 30 березня в районі Червоної Попівки Луганської області, розповів начальник відділення призову Охтирського центру комплектування Олександр Оражий.

Більша частина дитинства чоловіка минула в Путивлі, розповів його однокласник Олексій. Після смерті батьків рідні забрали його в село Вербове, на Охтирщину. Нині у них обох - по двоє синів одного віку - 2 та 4 роки.

Портрет загиблого Станіслава Колюки. Охтирка. 5.04.2023 р. Фото: Суспільне Суми

Кум загиблого воїна – Артем Слива – живе в Латвії. Отримавши звістку про загибель, говорить, приїхав підтримати родину.

Прощання з загиблим Станіславом Колюкою. Охтирка. 5.04.2023 р. Фото: Суспільне Суми

"Він здав екзамени і почав навчатися в охтирському державному аграрному технікумі. Я на рік старше його. Ми з одного села, і ми разом їздили на велосипедах. Це дуже такий надійний чоловік", - згадує Артем Слива.

Прощання з загиблим Станіславом Колюкою. Охтирка. 5.04.2023 р. Фото: Суспільне Суми

Станіслав був дружнім і товариським, згадує його одногрупник Михайло.

"Ніколи ні з ким не скандалив. Ніде нічого. Почуття гумору у нього було на висоті. Умів пошуткувати дуже добре", - говорить він.

Станіслава Колюку поховали на Алеї Слави біля центрального кладовища Охтирки. Йому назавжди залишилось 37 років.

Що відомо

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