На Сумщині попрощалися з загиблим військовим Станіславом Колюкою

В Охтирці, що на Сумщині, провели в останню путь стрільця аеромобільної роти Станіслава Колюку. Він загинув 30 березня в районі Червоної Попівки Луганської області, розповів начальник відділення призову Охтирського центру комплектування Олександр Оражий.
Більша частина дитинства чоловіка минула в Путивлі, розповів його однокласник Олексій. Після смерті батьків рідні забрали його в село Вербове, на Охтирщину. Нині у них обох - по двоє синів одного віку - 2 та 4 роки.
Кум загиблого воїна – Артем Слива – живе в Латвії. Отримавши звістку про загибель, говорить, приїхав підтримати родину.
"Він здав екзамени і почав навчатися в охтирському державному аграрному технікумі. Я на рік старше його. Ми з одного села, і ми разом їздили на велосипедах. Це дуже такий надійний чоловік", - згадує Артем Слива.
Станіслав був дружнім і товариським, згадує його одногрупник Михайло.
"Ніколи ні з ким не скандалив. Ніде нічого. Почуття гумору у нього було на висоті. Умів пошуткувати дуже добре", - говорить він.
Станіслава Колюку поховали на Алеї Слави біля центрального кладовища Охтирки. Йому назавжди залишилось 37 років.
Що відомо
- У Глухові попрощалися з Катериною Ющенко та Олександром Жуком.
- У Ромнах провели в останню путь захисника Олександра Близнюка.
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