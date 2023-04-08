Протягом дня армійці РФ завдали 79 ударів по прикордонню Сумщини

Протягом дня 8 квітня російські військові обстрілювали чотири громади Сумщини: Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Миропільську. Зафіксовано 79 ударів, зазначили в ОВА.

9 мін армійці РФ скинули на територію Миропільської громади.

По Білопільській громаді російські військові били з мінометів – 20 ударів, та обстрілювали з АГС – 20 пострілів. Також зафіксовано скидання двох боєприпасів типу ВОГ за допомогою БПЛА.

У Хотінській громаді був мінометний обстріл – 3 удари.

Великописарівська громада зазнала 25 ударів з АГС.

В усіх випадках без наслідків, додали в Сумській ОВА.

Що відомо

Вночі та зранку 8 квітня з території Росії було 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини – Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської.

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