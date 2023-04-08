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Військові РФ шість разів обстріляли три громади Сумщини
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Військові РФ шість разів обстріляли три громади Сумщини

Юлія Марковська
  

Вночі та зранку 8 квітня з території Росії було 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини – Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської. Про це повідомили у військовій адміністрації.

Усього було зафіксовано 46 влучань.

У Краснопільській громаді вночі російські армійці з АГС здійснили 14 пострілів по території громади.

З артилерії солдати РВ вночі били по території Середино-Будської громади, зафіксовано 10 влучань. Також зранку був мінометний обстріл громади – 12 влучань.

10 мін скинули росіяни на територію Великописарівської громади.

Внаслідок обстрілів втрат на руйнування немає, повідомили в ОВА.

Що відомо

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