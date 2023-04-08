Військові РФ шість разів обстріляли три громади Сумщини

Вночі та зранку 8 квітня з території Росії було 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини – Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської. Про це повідомили у військовій адміністрації.
Усього було зафіксовано 46 влучань.
У Краснопільській громаді вночі російські армійці з АГС здійснили 14 пострілів по території громади.
З артилерії солдати РВ вночі били по території Середино-Будської громади, зафіксовано 10 влучань. Також зранку був мінометний обстріл громади – 12 влучань.
10 мін скинули росіяни на територію Великописарівської громади.
Внаслідок обстрілів втрат на руйнування немає, повідомили в ОВА.
Що відомо
- Зафіксували понад 100 ударів: військові РФ впродовж дня обстрілювали території п'яти громад Сумщини.
- Пошкоджені зерносховище і транспорт: російські військові 6 квітня обстріляли 6 прикордонних громад Сумщини.
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