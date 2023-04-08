За останній тиждень Україні вдалося отримати гарантії суттєвої військової допомоги від західних партнерів, зокрема новий оборонний пакет від Сполучених Штатів, а також домовитись із Польщею щодо постачання бронетехніки.

Про це у традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Приємно завершувати цей тиждень із хорошими результатами для нашої держави – по зброї, по міжнародній підтримці, по розширенню наших звʼязків зі світом, по нашому руху до НАТО. Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки", — зазначив гарант.

За його словами, Польща виконала всі задекларовані обіцянки щодо танків для Сил оборони.

"Вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП — більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів — "Росомак" – 200 машин. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи", — розповів президент.

Окрім того, Сполучені Штати схвалили новий пакет військової допомоги Україні, зауважив Зеленський.

"Є й новий, уже 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів. Ракети для "Хаймарсів", ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки", — зазначив він.

Інші країни також надали Україні військову, гуманітарну та фінансову підтримку, додав президент.

"Німецька підтримка України цього тижня зросла на 200 мільйонів євро інвестицій у нашу країну. Зокрема, це проєкти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, й соціальній стабільності", — сказав Зеленський.

При цьому Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро.

"Це — допомога нашому відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості", — зауважив гарант.

Окрім того, гарант подякував Данії та Норвегії за роботу над спільним пакетом допомоги снарядами для української нашої артилерії. Окрему подяку Зеленський висловив Австралії та Нової Зеландії за нові санкційні рішення.

"Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі", — сказав Зеленський.

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