На Кролевеччині Сумської області в ДТП постраждали підлітки

8 квітня на автодорозі поблизу села Реутинці, що на Кролевеччині, сталася аварія за участі двох підлітків: 15-річного хлопця та 14-річної дівчини. Про це зазначили у поліції.

За попередньою інформацією, 15-річний хлопець перебуваючи за кермом мотоцикла Tekken, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2102. У результаті чого, підліток та його 14-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.

Фото: ГУНП в Сумській області

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

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