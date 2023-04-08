На Кролевеччині Сумської області в ДТП постраждали підлітки

8 квітня на автодорозі поблизу села Реутинці, що на Кролевеччині, сталася аварія за участі двох підлітків: 15-річного хлопця та 14-річної дівчини. Про це зазначили у поліції.
За попередньою інформацією, 15-річний хлопець перебуваючи за кермом мотоцикла Tekken, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2102. У результаті чого, підліток та його 14-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до лікарні.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження - карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. КК України.
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