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На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток та автівки
ДТПРегіони

На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток та автівки

Уточнено
Юлія Марковська
  
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На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток та автівки
Фото Сергія Шаповалова, Суспільне Суми

На вулиці Британська (колишня вулиця Горького) у Сумах об 11:40 8 квітня сталася аварія.

На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток
Фото Сергія Шаповалова, Суспільне Суми

За інформацією кореспондента Суспільного, який працював на місці події, дві маршрутки зіткнулися з машиною Nissan Rogue.

На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток
Фото Сергія Шаповалова, Суспільне Суми

На місці аварії були присутні карети швидкої допомоги.

На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток
Фото Сергія Шаповалова, Суспільне Суми

У патрульній поліції зазначили, що з місця події до медичного закладу доправили сімох людей. Після їх обстеження, п'ятьом травмованим була надана медична допомога. Це чотири пасажири одного з маршрутних авто та пасажирка Nissan Rogue, зазначили патрульні.

На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток та автівки
Фото Сергія Шаповалова, Суспільне Суми

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, наразі встановлюються всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток
Фото Сергія Шаповалова, Суспільне Суми

В КП "Електроавтотранс" повідомили, що через аварію тролейбуси №7 та №10А, їхатимуть в об'їзд місця дорожньо-транспортної пригоди через проспект Шевченка.

На вулиці Британська у Сумах сталася аварія за участі двох маршруток та автівки
Фото Сергія Шаповалова, Суспільне Суми

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